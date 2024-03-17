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Женщина выиграла ценный приз

«Москвич» и квартира в Новосибирске достались еще двум победителям викторины

17 марта 2024, 08:38
Женщина выиграла ценный приз
Автомобиль и квартира нашли своих новых владельцев в Новосибирской области благодаря викторине.

В рамках второго дня викторины «Новосибирская область в истории России» были объявлены новые победители, которые получили автомобиль, квартиру, бытовую технику, электронику и путевки на выходные. Жительница села Отрадненское Куйбышевского района, Прасковья Панфилова, стала обладательницей новенького автомобиля «Москвич», а Светлана Луговая из Новосибирска получила ключи от одной из трёх квартир в областном центре.

Представитель организаторов конкурса, директор фонда поддержки социальных инициатив «Единство» Виктория Шестакова, сообщила, что уже связалась с победителями, которые получили главные призы. Финальное распределение призов конкурса «Новосибирская область в истории России» состоится 18 марта в прямом эфире на телеканале ОТС в 21:10.

Как говорили организаторы, главная цель викторины — патриотическое воспитание, стимулирование чувства гордости и уважения к историческому прошлому Новосибирской области.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Автомобиль#Выборы президента 2024#Квартира#Эмилия Губарева#Подарки#Викторина#Выборы президента
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