«Москвич» и квартира в Новосибирске достались еще двум победителям викторины

В рамках второго дня викторины «Новосибирская область в истории России» были объявлены новые победители, которые получили автомобиль, квартиру, бытовую технику, электронику и путевки на выходные. Жительница села Отрадненское Куйбышевского района, Прасковья Панфилова, стала обладательницей новенького автомобиля «Москвич», а Светлана Луговая из Новосибирска получила ключи от одной из трёх квартир в областном центре.