Стали известны имена первых победителей викторины — кому досталась квартира и машина

В первый день распределили и другие ценные подарки — пять путевок, 20 утюгов, 20 микроволновых печей, 20 умных часов, 10 смартфонов, по пять ноутбуков, стиральных машин, холодильников и телевизоров, а также 30 фитнес браслетов.