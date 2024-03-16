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Стали известны первые победители викторины «Новосибирская область в истории РФ»

Стали известны имена первых победителей викторины — кому досталась квартира и машина

16 марта 2024, 07:30
Фото: фонд «Единство»

Стали известны первые победители викторины «Новосибирская область в истории РФ»

В Новосибирске проходит викторина «Новосибирская область в истории России». До 17 марта у новосибирцев есть шанс стать обладателями квартиры, машины и других ценных призов.

Первая из трех квартир досталась новосибирцу Михаилу Шилову. Ключи он уже получил. Об этом сообщила директор фонда социальных инициатив «Единство» Виктория Шестакова.

Машину «Москвич-3» получил Сергей Криворотов. По иронии судьбы в 1985 году именно «Москвич» был его первым автомобилем.

«До последнего не верил, но после того, как пересмотрел телеэфир понял, что это правда. В автосалон пришел с супругой», — говорит Сергей.

Супруги рассказали, что раньше ничего не выигрывали.

Фото: фонд «Единство»

В первый день распределили и другие ценные подарки — пять путевок, 20 утюгов, 20 микроволновых печей, 20 умных часов, 10 смартфонов, по пять ноутбуков, стиральных машин, холодильников и телевизоров, а также 30 фитнес браслетов.

Списки победителей публикуют на официальной странице фонда «Единство» «Вконтакте» и на сайте викторины. 16 марта выберут обладателя второй квартиры в Новосибирске, автомобиля и других ценных призов. Номера назовут в прямом эфире на телеканале ОТС 16 и 18 марта в 21:10.

По словам организатора, главная цель викторины — патриотическое воспитание, стимулирование чувства гордости и уважения к историческому прошлому Новосибирской области.

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