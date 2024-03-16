Стали известны имена первых победителей викторины — кому досталась квартира и машина

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Первая из трех квартир досталась новосибирцу Михаилу Шилову. Ключи он уже получил. Об этом сообщила директор фонда социальных инициатив «Единство» Виктория Шестакова.
Машину «Москвич-3» получил Сергей Криворотов. По иронии судьбы в 1985 году именно «Москвич» был его первым автомобилем.
«До последнего не верил, но после того, как пересмотрел телеэфир понял, что это правда. В автосалон пришел с супругой», — говорит Сергей.
Супруги рассказали, что раньше ничего не выигрывали.
В первый день распределили и другие ценные подарки — пять путевок, 20 утюгов, 20 микроволновых печей, 20 умных часов, 10 смартфонов, по пять ноутбуков, стиральных машин, холодильников и телевизоров, а также 30 фитнес браслетов.
По словам организатора, главная цель викторины — патриотическое воспитание, стимулирование чувства гордости и уважения к историческому прошлому Новосибирской области.