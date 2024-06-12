В Новосибирске Владислав Даванков предложил оценивать чиновников через «Госуслуги»

Создавать рабочие места с высокой зарплатой для молодых специалистов в регионах и оценивать чиновников через «Госуслуги» — такие предложения озвучил кандидат в президенты от «Новых людей» и «Партии роста», вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.