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Владислав Даванков

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Июнь
В Новосибирске Владислав Даванков предложил ввести стандарты для зоогостиниц
12 июня, 13:28
Март
Даванков одержал победу на голосовании за президента России на УИК, опередив Путина
Владислав Даванков стал лидером голосования на участке в Академгородке, набрав 42,5% голосов. Такие данные приводит Центральная избирательная комиссия.
18 марта, 05:12
Январь
В Новосибирске Владислав Даванков предложил оценивать чиновников через «Госуслуги»
Создавать рабочие места с высокой зарплатой для молодых специалистов в регионах и оценивать чиновников через «Госуслуги» — такие предложения озвучил кандидат в президенты от «Новых людей» и «Партии роста», вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.
27 января, 13:14

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