Итоги выборов в Новосибирской области: раскрыто имя победителя

Posted Вчера, 23:05
Published Вчера, 23:05
Modified Вчера, 23:07
Updated Вчера, 23:07
Предварительно победу на губернаторских выборах одержал нынешний глава региона Андрей Травников. По итогам подсчёта 99,45% бюллетеней он набрал 76,14% голосов избирателей.
Предпочтения избирателей к остальным кандидатам распределились следующим образом. Коммунист Роман Яковлев набрал 10,68%, бизнесмен Владислав Плотников («Справедливая Россия — Патриоты — За правду!») — 4,23%. Симпатии 6,63% достались либерал-демократу Евгению Лебедеву.
По данным новосибирского избиркома, явка 10 сентября на 18:00 составила 27,33% — проголосовали 571 470 жителей региона.
13 сентября будут названы окончательные результаты выборов.
Президент РФ Владимир Путин назначил Андрея Травникова исполняющим обязанности губернатора Новосибирской обязанности в октябре 2017 года, после отставки губернатора Владимира Городецкого. Ранее, в 2012-2014 Травников занимал руководящие посты в правительстве Вологодской области, с ноября 2016 являлся мэром Вологды.
На прошлых губернаторских выборах 9 сентября 2018 года Травников победил в первом туре, набрав 64,52% голосов избирателей. Явка на выборах 2018 года составила 29,52% от числа избирателей области. Тогда Травникову противостояли Депутат Государственной Думы Дмитрий Савельев (17,35% голосов), вице-спикер Заксобрания области Анатолий Кубанов (11,73%) и кандидат от «Народного альянса» Георгий Михайлов (3,39%).
Повторно избранному губернатору Новосибирской области сейчас 52 года. Андрей Травников женат, в семье двое детей. Старшая дочь Дарья получила образование в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете.
Кроме того, глава Новосибирской области увлекается лыжным спортом и рыбалкой, любит мастерить и посещать театральные спектакли.