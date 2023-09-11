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Posted Вчера, 23:05

Published Вчера, 23:05

Modified Вчера, 23:07

Updated Вчера, 23:07

Андрея Травникова переизбрали на второй срок

Итоги выборов в Новосибирской области: раскрыто имя победителя

10 сентября 2023, 23:05
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Андрея Травникова переизбрали на второй срок

Андрей Травников предварительно победил на выборах главы Новосибирской области

В Новосибирске стали известны результаты губернаторских выборов 8–10 сентября 2023. Предварительные итоги сообщил избирком после подсчета бюллетеней.

Предварительно победу на губернаторских выборах одержал нынешний глава региона Андрей Травников. По итогам подсчёта 99,45% бюллетеней он набрал 76,14% голосов избирателей.

Предпочтения избирателей к остальным кандидатам распределились следующим образом. Коммунист Роман Яковлев набрал 10,68%, бизнесмен Владислав Плотников («Справедливая Россия — Патриоты — За правду!») — 4,23%. Симпатии 6,63% достались либерал-демократу Евгению Лебедеву.

По данным новосибирского избиркома, явка 10 сентября на 18:00 составила 27,33% — проголосовали 571 470 жителей региона.

13 сентября будут названы окончательные результаты выборов.

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Президент РФ Владимир Путин назначил Андрея Травникова исполняющим обязанности губернатора Новосибирской обязанности в октябре 2017 года, после отставки губернатора Владимира Городецкого. Ранее, в 2012-2014 Травников занимал руководящие посты в правительстве Вологодской области, с ноября 2016 являлся мэром Вологды.

На прошлых губернаторских выборах 9 сентября 2018 года Травников победил в первом туре, набрав 64,52% голосов избирателей. Явка на выборах 2018 года составила 29,52% от числа избирателей области. Тогда Травникову противостояли Депутат Государственной Думы Дмитрий Савельев (17,35% голосов), вице-спикер Заксобрания области Анатолий Кубанов (11,73%) и кандидат от «Народного альянса» Георгий Михайлов (3,39%).

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Повторно избранному губернатору Новосибирской области сейчас 52 года. Андрей Травников женат, в семье двое детей. Старшая дочь Дарья получила образование в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете.

Кроме того, глава Новосибирской области увлекается лыжным спортом и рыбалкой, любит мастерить и посещать театральные спектакли.

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