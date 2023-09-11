Итоги выборов в Новосибирской области: раскрыто имя победителя

На прошлых губернаторских выборах 9 сентября 2018 года Травников победил в первом туре, набрав 64,52% голосов избирателей. Явка на выборах 2018 года составила 29,52% от числа избирателей области. Тогда Травникову противостояли Депутат Государственной Думы Дмитрий Савельев (17,35% голосов), вице-спикер Заксобрания области Анатолий Кубанов (11,73%) и кандидат от «Народного альянса» Георгий Михайлов (3,39%).