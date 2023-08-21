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Новосибирск - столица Сибири

Губернатор Травников объяснил, почему Новосибирск — столица Сибири

21 августа 2023, 09:45
Фото: 1MI
Новосибирск - столица Сибири
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объяснил, почему он считает Новосибирск столицей Сибири. Он указал на несколько фактов, подтверждающих эту точку зрения.

По словам главы региона, во-первых, в городе строятся важные объекты, а также Новосибирск является крупнейшим центром логистики, культуры, образования и науки.

За последние шесть лет в регионе запустили масштабные проекты. Часть из них уже завершена. Однако, Травников признает, что у Красноярска также есть притязания на статус столицы Сибири. В Новосибирске все еще остаются нерешенными некоторые проблемы, такие как благоустройство города, общественный транспорт и пропускная способность дорог.

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Травников отмечает, что пришло время обратить внимание на текущие городские проблемы. Некоторые подходы в плане содержания улиц уже устарели. Он подчеркивает, что город является транспортным и логистическим центром Сибири, который власти системно развивают в последние годы.

По мнению губернатора, Новосибирск также становится туристическим центром. Сейчас здесь наблюдается значительный прилив туристов. Об этом пишет НГС.

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