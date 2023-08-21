Губернатор Травников объяснил, почему Новосибирск — столица Сибири

За последние шесть лет в регионе запустили масштабные проекты. Часть из них уже завершена. Однако, Травников признает, что у Красноярска также есть притязания на статус столицы Сибири. В Новосибирске все еще остаются нерешенными некоторые проблемы, такие как благоустройство города, общественный транспорт и пропускная способность дорог.