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Пивной столицей Сибири стала Новосибирская область – по РФ наш регион в топ-5

Сегодня, 04:25
Фото: 1MI
В Новосибирской области произвели около 38 декалитров пива в 2022 году

Новосибирская область стала первой по производству пива в Сибири

В Новосибирской области произвели около 38 декалитров пива за первое полугодие 2022 года. Такие большие объемы выпуска пенного напитка поставили наш регион на 1 место в Сибири.

По данным Новосибирскстата, по России столица СФО на 5 строчке рейтинга по производству пива. Лидерство уступаем только Ульяновской, Ленинградской и Московской областям, а также Республике Татарстан.

При этом среди регионов Сибири нам равных нет. С января по сентябрь этого года произвели 37,7 млн декалитров пива. Ещё в 2021-м выпускали на 1,3% декалитров больше.

Напомним, минувшим летом новосибирцы часто жаловались на обилие пивнушек возле жилых домов. Особенно тяжко приходилось жителям ЖК «Матрешкин двор». Местные сетовали о пьяных посиделках неизвестных мужчин на детских площадках во дворах, рассказывали о драках и хулиганствах.

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#Алина Шефер#Бизнес#Новосибирск#Новосибирская область#Пиво#Алкоголь#Рейтинг
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