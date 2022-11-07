Пивной столицей Сибири стала Новосибирская область – по РФ наш регион в топ-5

По данным Новосибирскстата, по России столица СФО на 5 строчке рейтинга по производству пива. Лидерство уступаем только Ульяновской, Ленинградской и Московской областям, а также Республике Татарстан.
При этом среди регионов Сибири нам равных нет. С января по сентябрь этого года произвели 37,7 млн декалитров пива. Ещё в 2021-м выпускали на 1,3% декалитров больше.
Напомним, минувшим летом новосибирцы часто жаловались на обилие пивнушек возле жилых домов. Особенно тяжко приходилось жителям ЖК «Матрешкин двор». Местные сетовали о пьяных посиделках неизвестных мужчин на детских площадках во дворах, рассказывали о драках и хулиганствах.