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Новосибирск - столица образования Сибири 2022, сообщил губернатор Андрей Травников

Сегодня, 05:08
Фото: atas.info
Новосибирский Государственный Университет

Новосибирск - образовательная столица Сибири в 2022 году

Новосибирск остается главным образовательным центром Сибири в 2022 году - сообщил Губернатор Новосибирской области Андрей Травников 14 ноября 2022 на оперативном совещании Правительства Новосибирской области. В 2022/2023 году увеличено количество бюджетных и целевых мест в ВУЗах Новосибирска.

"Разворот от столичных ВУЗов в сторону региональных ВУЗов, поддержка Президента позволили Новосибирску подтвердить статус главного, интересного образовательного центра Сибири. Это результат господдержки и результат работы нашей команды, результат работы ВУЗов", - отметил Андрей Травников.

15803 бюджетных мест выделено в 2022/2023 году в Новосибирской области, в том числе по направлению "Образование и педагогика" - 2113 места, "Информатика и вычислительная техника" - 1827 мест, "Клиническая медицина" - 1014 мест, "Электроника, радиотехника и системы связи" - 987 мест. Это на 6,4% выше, чем в 2021/2022 году. Увеличение достигнуто за счет государственной поддержки.

Губернатор поддержал обращение Сергея Владимирович Федорчука к коллегам о необходимости одновременно с увеличением бюджетных мест увеличить количество целевых мест, чтобы нужные специалисты возвращались в образование, в сельское хозяйство. 

 
#Ольга Храмушкина#Общество#Образование#Новосибирск#Новосибирская область#Вуз#Студенты
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