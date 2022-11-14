15803 бюджетных мест выделено в 2022/2023 году в Новосибирской области, в том числе по направлению "Образование и педагогика" - 2113 места, "Информатика и вычислительная техника" - 1827 мест, "Клиническая медицина" - 1014 мест, "Электроника, радиотехника и системы связи" - 987 мест. Это на 6,4% выше, чем в 2021/2022 году. Увеличение достигнуто за счет государственной поддержки.