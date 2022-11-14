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Приемная кампания-2023 для заочников в Новосибирске – новые сроки подачи документов

Сегодня, 04:29
Фото: 1MI
Вузы Новосибирска в 2023 году изменят сроки подачи заявлений на заочку

Заочникам сократили сроки поступления в вузы Новосибирска

Вузы Новосибирска в 2023 году изменят сроки подачи заявлений на заочную форму обучения. Об этом сообщил министр образования региона Сергей Федорчук в ходе оперативного заседания 14 ноября.

Если на протяжении многих лет вузы устанавливали единые сроки приема документов от абитуриентов на любые формы обучения, то в 2023-м даты кампаний изменят. Это касается и сроков дополнительного приема заявлений.

«Вузы ранее сами устанавливали сроки приемной кампании для заочников. И она проходила чуть ли не до конца сентября. В следующем году будут общие даты: не ранее 20 июня и не позднее 25 июля», - заявил Федорчук.

В министерстве отметили, что изменения сроков приемных кампаний введены для удобства абитуриентов. Также таким образом, представителям вузов удастся сосредоточится на работу с приемом людей на определенные формы обучения.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Вузы#Сроки#Образование#Алина Шефер
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