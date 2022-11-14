Если на протяжении многих лет вузы устанавливали единые сроки приема документов от абитуриентов на любые формы обучения, то в 2023-м даты кампаний изменят. Это касается и сроков дополнительного приема заявлений.
«Вузы ранее сами устанавливали сроки приемной кампании для заочников. И она проходила чуть ли не до конца сентября. В следующем году будут общие даты: не ранее 20 июня и не позднее 25 июля», - заявил Федорчук.
В министерстве отметили, что изменения сроков приемных кампаний введены для удобства абитуриентов. Также таким образом, представителям вузов удастся сосредоточится на работу с приемом людей на определенные формы обучения.