Вузы Новосибирска наблюдали наплыв студентов из Казахстана и Ирана в 2022

«Новосибирские вузы приняли в этом году 8 940 студентов из других регионов страны, что на 360 человек больше, чем было в 2021-м. Также с этого года обучаются 2 842 иностранца. Таких учащихся стало больше на 974 человека по сравнению с прошлым годом», - сказал Федорчук.
По словам министра образования Новосибирской области, что наши вузы в основном наполняли студенты из Казахстана, ДНР, Таджикистана, Монголии и Ирана. Также 330 человек воспользовались квотой по инвалидности, 58 поступивших – это дети военнослужащих, участвующих в СВО.
Сергей Федорчук отметил, что в ходе приемной кампании-2022 было зафиксировано снижение на 8,6% заявлений в вузы на бакалавриат. А средний балл ЕГЭ по сравнению с прошлым годом вырос на 0,55% и составил 66,92.