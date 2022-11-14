Вузы Новосибирска наблюдали наплыв студентов из Казахстана и Ирана в 2022

По словам министра образования Новосибирской области, что наши вузы в основном наполняли студенты из Казахстана, ДНР, Таджикистана, Монголии и Ирана. Также 330 человек воспользовались квотой по инвалидности, 58 поступивших – это дети военнослужащих, участвующих в СВО.