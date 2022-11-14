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В вузы Новосибирска повалили в 2022 году студенты из Ирана и дети участников СВО

Сегодня, 03:59
Фото: 1MI
Иностранные студенты и дети участников СВО заполонили вузы Новосибирска в 2022

Вузы Новосибирска наблюдали наплыв студентов из Казахстана и Ирана в 2022

Иностранные студенты и дети участников СВО заполонили вузы Новосибирска в 2022 году. Об этом рассказал глава Минобразования региона Сергей Федорчук в ходе оперативного заседания в правительстве 14 ноября.
«Новосибирские вузы приняли в этом году 8 940 студентов из других регионов страны, что на 360 человек больше, чем было в 2021-м. Также с этого года обучаются 2 842 иностранца. Таких учащихся стало больше на 974 человека по сравнению с прошлым годом», - сказал Федорчук.

По словам министра образования Новосибирской области, что наши вузы в основном наполняли студенты из Казахстана, ДНР, Таджикистана, Монголии и Ирана. Также 330 человек воспользовались квотой по инвалидности, 58 поступивших – это дети военнослужащих, участвующих в СВО.

Сергей Федорчук отметил, что в ходе приемной кампании-2022 было зафиксировано снижение на 8,6% заявлений в вузы на бакалавриат. А средний балл ЕГЭ по сравнению с прошлым годом вырос на 0,55% и составил 66,92.

#Алина Шефер#Новосибирск#Новосибирская область#Вузы#Иностранцы#Студенты#Общество
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