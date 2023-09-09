В избиркоме назвали районы Новосибирской области с наименьшей явкой на выборы

В первый день голосования свой выбор сделали 210 508 жителей региона (10,08%), из них в Новосибирске голос отдали 63 417 человек (5,43%). Такие данные приводит избирательная комиссия Новосибирской области. Цифры приводятся без учёта дистанционного электронного голосования (ДЭГ).