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Действующий губернатор области тоже отдал свой голос

В избиркоме назвали районы Новосибирской области с наименьшей явкой на выборы

9 сентября 2023, 09:10
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Действующий губернатор области тоже отдал свой голос
9 сентября начался второй день голосования на выборах губернатора Новосибирской области. В первый день явка по региону составила 10,08%.

В первый день голосования свой выбор сделали 210 508 жителей региона (10,08%), из них в Новосибирске голос отдали 63 417 человек (5,43%). Такие данные приводит избирательная комиссия Новосибирской области. Цифры приводятся без учёта дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Наименьшее количество проголосовавших было зафиксировано в наукограде Кольцово — 6,53% (952 человека). Также низкая явка была отмечена в Бердске и Новосибирском районе — 8,38% (6 975 избирателей) и 8,03% (10 650) соответственно.

В Новосибирске наименьшее число голосов отдали жители Ленинского района — 4,61% (10 277). Также низкая явка была зарегистрирована в Октябрьском и Первомайском районах — 4,77% (8 165) и 4,85% (3 321) соответственно.

Лидерами по явке в регионе стали Здвинский район (28,31%), Усть-Тарский район (27,10%) и Сузунский район (26,15%). В Новосибирске больше всего голосов отдали жители Железнодорожного района (7,12%), Центрального района (6,72%) и Дзержинского района (6,47%).

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