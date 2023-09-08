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Губернаторские выборы продлятся три дня

Выборы губернатора Новосибирской области 2023: время работы избирательных участков

8 сентября 2023, 01:01
Фото: 1MI
Губернаторские выборы продлятся три дня
Выборы губернатора Новосибирской области проходят с 8 по 10 сентября 2023. Рассказываем, в какое время и где можно принять участие в голосовании, и во сколько закроются избирательные участки.

В сентябре-2023 голосовать на выборах губернатора Новосибирской области можно с утра пятницы, 8 сентября, до вечера воскресенья, 10 сентября. Впервые выборы главы в нашем регионе проходят по трехдневной схеме. Все три дня избирательные участки будут открыты с 8 часов утра до 8 часов вечера.

Для того чтобы принять участие в выборах, необязательно приходить на участок. При наличии уважительных причин (болезнь, уход за больным, маленьким ребенком и т. п.) можно проголосовать дома. Для этого нужно в письменном виде, или даже просто по телефону, сообщить о своем желании в участковую избирательную комиссию, к которой вы прикреплены. Сделать это заявление можно до 14:00 10 сентября.

Члены избирательной комиссии с переносной урной для голосования придут домой к избирателю в один из дней с 8 по 10 сентября.

Узнать, где находится ваш участок для голосования, можно по этой ссылке.

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#Общество#Новосибирская область#Выборы#Губернатор#Голосование
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