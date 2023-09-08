Выборы губернатора Новосибирской области 2023: время работы избирательных участков

Для того чтобы принять участие в выборах, необязательно приходить на участок. При наличии уважительных причин (болезнь, уход за больным, маленьким ребенком и т. п.) можно проголосовать дома. Для этого нужно в письменном виде, или даже просто по телефону, сообщить о своем желании в участковую избирательную комиссию, к которой вы прикреплены. Сделать это заявление можно до 14:00 10 сентября.