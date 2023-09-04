Выборы губернатора дистанционно: как проголосовать через Госуслуги в Новосибирске

При авторизации на главной странице портала необходимо выбрать вкладку «Выборы», а в ней — раздел «Подать заявление на ДЭГ». Поля формы будут заполнены автоматически данными, которые вы ранее загружали на портал. Дополнительно подтвердить свою личность нужно будет с помощью кода из СМС, которое отправят на ваш телефон. Сформированное заявление будет отправлено в Центральную избирательную комиссию, и если данные, указанные в нем, совпадают с информацией в избирательных списках, в личный кабинет на Госуслугах, вам придет сообщение об успешной регистрации для участия в дистанционном электронном голосовании.