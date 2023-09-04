Выборы губернатора дистанционно: как проголосовать через Госуслуги в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
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Updated Сегодня, 05:39
Для того, чтобы принять участие в дистанционном голосовании на губернаторских выборах в сентябре-2023, необходимо зарегистрироваться на портале Госуслуг. Если у вас нет аккаунта на портале, то электронное голосование недоступно.
Важно: подать заявление на участие в электронном голосовании необходимо не позднее 23:59 по московскому времени 4 сентября.
При авторизации на главной странице портала необходимо выбрать вкладку «Выборы», а в ней — раздел «Подать заявление на ДЭГ». Поля формы будут заполнены автоматически данными, которые вы ранее загружали на портал. Дополнительно подтвердить свою личность нужно будет с помощью кода из СМС, которое отправят на ваш телефон. Сформированное заявление будет отправлено в Центральную избирательную комиссию, и если данные, указанные в нем, совпадают с информацией в избирательных списках, в личный кабинет на Госуслугах, вам придет сообщение об успешной регистрации для участия в дистанционном электронном голосовании.
Нередки случаи, когда люди получают отказ с формулировкой «вы не можете подать заявление. Данные учётной записи не сопоставлены с данными, содержащимися в регистре избирателей, участников референдума ЦИК России». В таком случае рекомендуется проверить точность данных в личном кабинете: ФИО, серию и номер паспорта, адрес регистрации по месту жительства.
Голосование будет проходить в дни выборов на vybory.gov.ru. Для онлайн-голосования понадобится устройство с доступом в интернет: компьютер, планшет или смартфон. Для доступа к порталу ДЭГ и голосованию необходимо использовать логин и пароль от Госуслуг.
После нужно будет подтвердить личность цифровым кодом из смс-сообщения, отправленного на номер телефона, указанный в личном кабинете на портале Госуслуг. После ввода кода будет предоставлен доступ к электронным бюллетеням. Проставьте отметку напротив выбранного кандидата или списка кандидатов и нажмите кнопку «Проголосовать».
Важно: после голосования изменить свой выбор уже будет невозможно.