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Для того, чтобы принять участие в выборах, не обязательно приходить к урнам для голосования

Выборы губернатора дистанционно: как проголосовать через Госуслуги в Новосибирске

4 сентября 2023, 05:37
Фото: 1MI
Для того, чтобы принять участие в выборах, не обязательно приходить к урнам для голосования
Жители Новосибирской области могут принять участие в выборах главы региона в сентябре 2023 года без посещения избирательного участка и получения бумажного бюллетеня. Рассказываем, как это сделать

Для того, чтобы принять участие в дистанционном голосовании на губернаторских выборах в сентябре-2023, необходимо зарегистрироваться на портале Госуслуг. Если у вас нет аккаунта на портале, то электронное голосование недоступно.

Важно: подать заявление на участие в электронном голосовании необходимо не позднее 23:59 по московскому времени 4 сентября.
Процесс регистрации займет всего пару минутПроцесс регистрации займет всего пару минут
Процесс регистрации займет всего пару минутПроцесс регистрации займет всего пару минут
Процесс регистрации займет всего пару минут
Фото: www.gosuslugi.ru

При авторизации на главной странице портала необходимо выбрать вкладку «Выборы», а в ней — раздел «Подать заявление на ДЭГ». Поля формы будут заполнены автоматически данными, которые вы ранее загружали на портал. Дополнительно подтвердить свою личность нужно будет с помощью кода из СМС, которое отправят на ваш телефон. Сформированное заявление будет отправлено в Центральную избирательную комиссию, и если данные, указанные в нем, совпадают с информацией в избирательных списках, в личный кабинет на Госуслугах, вам придет сообщение об успешной регистрации для участия в дистанционном электронном голосовании.

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Нередки случаи, когда люди получают отказ с формулировкой «вы не можете подать заявление. Данные учётной записи не сопоставлены с данными, содержащимися в регистре избирателей, участников референдума ЦИК России». В таком случае рекомендуется проверить точность данных в личном кабинете: ФИО, серию и номер паспорта, адрес регистрации по месту жительства.

Портал для голосования и Госуслуги - это разные платформыПортал для голосования и Госуслуги - это разные платформы
Портал для голосования и Госуслуги - это разные платформы
Фото: vybory.gov.ru

Голосование будет проходить в дни выборов на vybory.gov.ru. Для онлайн-голосования понадобится устройство с доступом в интернет: компьютер, планшет или смартфон. Для доступа к порталу ДЭГ и голосованию необходимо использовать логин и пароль от Госуслуг.

После нужно будет подтвердить личность цифровым кодом из смс-сообщения, отправленного на номер телефона, указанный в личном кабинете на портале Госуслуг. После ввода кода будет предоставлен доступ к электронным бюллетеням. Проставьте отметку напротив выбранного кандидата или списка кандидатов и нажмите кнопку «Проголосовать».

Важно: после голосования изменить свой выбор уже будет невозможно.
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#Общество#Новосибирская область#Госуслуги#Выборы#Голосование
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