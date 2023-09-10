На выборах губернатора Новосибирской области на данный момент проголосовали 25%

К середине воскресенья на выборах губернатора Новосибирской области проголосовали 517 385 человек. В этой цифре не учтены те, кто принял участие в выборах электронно. Всего о желании принятие участие в электронном голосовании заявили 89,1 тысяч человек. Из них 80% уже проголосовали.