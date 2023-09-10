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Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

Выборы губернатора Новосибирской области завершаются в регионе.

На выборах губернатора Новосибирской области на данный момент проголосовали 25%

10 сентября 2023, 12:08
Фото: Антон Засимов / 1MI
Выборы губернатора Новосибирской области завершаются в регионе.
Завершаются выборы губернатора Новосибирской области, которые продолжались три дня — пятницу, субботу и воскресенье. К середине воскресенья на избирательных участках проголосовали 25% избирателей, сообщила председатель избирательной комиссии Ольга Благо.

К середине воскресенья на выборах губернатора Новосибирской области проголосовали 517 385 человек. В этой цифре не учтены те, кто принял участие в выборах электронно. Всего о желании принятие участие в электронном голосовании заявили 89,1 тысяч человек. Из них 80% уже проголосовали.

В районах Новосибирской области явка на выбора в этот раз составила 35,8%, в среднем по городу Новосибирску она в два раза ниже — 16,3%. Активно голосуют жители Усть-Таркского, Здвинского, Сузунского районов. Наименьшие результаты по явке на выборы показал рабочий поселок Кольцово, Бердск и Новосибирский район в целом.

В Новосибирске самыми активными участниками выборов стали жители Советского, Железнодорожного и Центрального районов. Ниже всего явка в Ленинском, Октябрьском и Первомайском районах.

В избиркоме назвали районы Новосибирской области с наименьшей явкой на выборы
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Районы с самой низкой явкой на выборы губернатора в Новосибирской области назвали в избиркоме.

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