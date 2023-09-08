Андрей Травников проголосовал на выборах в губернаторы Новосибирской области

Posted Сегодня, 02:49
Published Сегодня, 02:49
Modified Сегодня, 03:29
Updated Сегодня, 03:29
Действующий глава региона голосовал на избирательном участке № 2001 в первый день выборов. Среди кандидатов в губернаторы есть: Андрей Травников (Единая Россия), Роман Яковлев (КПРФ), Евгений Лебедев (ЛДПР), Владислав Плотников (Справедливая Россия-Патриоты-За правду). Ранее мы подробно рассказали о каждом из них.
Во время пресс-подхода после голосования к Андрею Травникову подошла пенсионерка и назвала его «дорогим человеком». Она поведала историю о своем погибшем на войне муже и как ей сейчас помогает государство. Поблагодарив губернатора, она пошла голосовать.
Напомним, выборы губернатора Новосибирской области проходят с 8 по 10 сентября 2023. Все три дня избирательные участки будут открыты с 8 часов утра до 8 часов вечера.
Для участия в выборах не обязательно посещать избирательный участок. Если есть уважительные причины, такие как болезнь, забота о больном или маленьком ребенке, то можно проголосовать дома. Вам нужно сообщить свое желание в письменной форме или просто по телефону в вашу участковую избирательную комиссию, к которой вы прикреплены. Это заявление можно сделать до 14:00 10 сентября. Тогда члены избирательной комиссии с переносной урной для голосования посетят избирателя дома в один из дней с 8 по 10 сентября.