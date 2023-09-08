Андрей Травников проголосовал на выборах в губернаторы Новосибирской области

Для участия в выборах не обязательно посещать избирательный участок. Если есть уважительные причины, такие как болезнь, забота о больном или маленьком ребенке, то можно проголосовать дома. Вам нужно сообщить свое желание в письменной форме или просто по телефону в вашу участковую избирательную комиссию, к которой вы прикреплены. Это заявление можно сделать до 14:00 10 сентября. Тогда члены избирательной комиссии с переносной урной для голосования посетят избирателя дома в один из дней с 8 по 10 сентября.