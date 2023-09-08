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Губернатор отдал голос на выборах

Андрей Травников проголосовал на выборах в губернаторы Новосибирской области

8 сентября 2023, 02:49
Фото: atas.info
Губернатор отдал голос на выборах
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня, 8 сентября, проголосовал на выборах в губернаторы Новосибирской области. Об этом сообщает корреспондент Atas.info с места событий.

Действующий глава региона голосовал на избирательном участке № 2001 в первый день выборов. Среди кандидатов в губернаторы есть: Андрей Травников (Единая Россия), Роман Яковлев (КПРФ), Евгений Лебедев (ЛДПР), Владислав Плотников (Справедливая Россия-Патриоты-За правду). Ранее мы подробно рассказали о каждом из них.

Андрей Травников проголосовал за одного из кандидатовАндрей Травников проголосовал за одного из кандидатов
Андрей Травников проголосовал за одного из кандидатовАндрей Травников проголосовал за одного из кандидатов
Андрей Травников проголосовал за одного из кандидатовАндрей Травников проголосовал за одного из кандидатов
Андрей Травников проголосовал за одного из кандидатов
Фото: atas.info

Во время пресс-подхода после голосования к Андрею Травникову подошла пенсионерка и назвала его «дорогим человеком». Она поведала историю о своем погибшем на войне муже и как ей сейчас помогает государство. Поблагодарив губернатора, она пошла голосовать.

Пожилая женщина поблагодарила губернатора Пожилая женщина поблагодарила губернатора
Пожилая женщина поблагодарила губернатора
Фото: atas.info

Напомним, выборы губернатора Новосибирской области проходят с 8 по 10 сентября 2023. Все три дня избирательные участки будут открыты с 8 часов утра до 8 часов вечера.

Для участия в выборах не обязательно посещать избирательный участок. Если есть уважительные причины, такие как болезнь, забота о больном или маленьком ребенке, то можно проголосовать дома. Вам нужно сообщить свое желание в письменной форме или просто по телефону в вашу участковую избирательную комиссию, к которой вы прикреплены. Это заявление можно сделать до 14:00 10 сентября. Тогда члены избирательной комиссии с переносной урной для голосования посетят избирателя дома в один из дней с 8 по 10 сентября.

Выборы губернатора начались в Новосибирской области
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