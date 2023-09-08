Выборы губернатора начались в Новосибирской области

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Сегодня в 08.00 утра избирательные участки открылись в Новосибирске и районах области. Выборы пройдут в столице субъекта, а также в тридцати муниципальных районах, семнадцати поселках городского типа и 428 сельсоветах.
За кресло главы района поборются нынешний глава Новосибирской области Андрей Травников (Единая Россия), депутат и заместитель председателя комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Законодательного собрания региона Роман Яковлев (КПРФ), вице-спикер Совета депутатов Новосибирска Евгений Лебедев (ЛДПР) и бизнесмен Владислав Плотников (Справедливая Россия — Патриоты России — За Правду!).
Избирательные участки будут работать с 8.00 утра до 20.00 вечера. Также новосибирцы могут проголосовать онлайн или с выездом на дом.