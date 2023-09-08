В Новосибирске за выборами будут следить из Центра видеонаблюдения

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
Как рассказала председатель Общественной палаты Галина Гриднева, которая возглавляет штаб общественного наблюдения, для работы на этих выборах в Новосибирской области были подготовлены наблюдатели на все 1804 избирательных участка.
«С 2018 года, когда мы включились в процесс общественного контроля, они стали настоящими профессионалами, что отмечают наши учителя и коллеги из Общественной палаты РФ и Независимого общественного мониторинга (НОМ). Мы уверены, что выборы в Новосибирской области пройдут цивилизованным образом, прозрачно и легитимно», — подчеркнула Галина Гриднева.
В течение трех дней наблюдатели смогут видеть всю картину голосования, работая и на избирательных участках, и в центре видеонаблюдения. Для этого центр оборудован 38 рабочими местами: 30 из которых предназначены для общественных наблюдателей и 8 — для представителей политических партий. Также в центре установлена видеостена, где можно наблюдать картину выборного процесса целиком.
По словам председателя Избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо, общественное наблюдение имеет большое значение для того, чтобы констатировать легитимность избирательной кампании, мгновенно реагировать на возникающие спорные ситуации, устранять ошибки.
«На этих выборах мы оснастили 886 участков видеокамерами, из которых будет осуществляться трансляция, в том числе в центр общественного наблюдения. Это позволит контролировать весь избирательный процесс с охватом избирателей более 80%. Без видеонаблюдения в онлайн у нас лишь участки с малым количеством избирателей, там установлены средства видеофиксации», — отметила Ольга Благо.
В центре видеонаблюдения побывали и оценили его организационную и техническую готовность к работе: представители Правительства и Избирательной комиссии Новосибирской области, Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области, представители политических партий, общественных организаций и СМИ.
Центр видеонаблюдения будет работать во все дни голосования — 8, 9 и 10 сентября с 8.00 до 20.00 часов по адресу: Красный проспект, 38.
Сегодня в Новосибирской области начались выборы губернатора.