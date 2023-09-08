В Новосибирске за выборами будут следить из Центра видеонаблюдения

«На этих выборах мы оснастили 886 участков видеокамерами, из которых будет осуществляться трансляция, в том числе в центр общественного наблюдения. Это позволит контролировать весь избирательный процесс с охватом избирателей более 80%. Без видеонаблюдения в онлайн у нас лишь участки с малым количеством избирателей, там установлены средства видеофиксации», — отметила Ольга Благо.