Коммунист Яковлев прокомментировал итоги выборов губернатора Новосибирской области

Posted Сегодня, 02:09
Published Сегодня, 02:09
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Updated Сегодня, 02:11
Роман Яковлев, кандидат от КПРФ на выборах губернатора Новосибирской области, прокомментировал результаты голосования. Он поблагодарил всех жителей области, которые поддержали его и помогли создать Народную программу.
Яковлев отметил, что явка на этих выборах была самой низкой в истории. Он считает, что это произошло из-за отмены прямых выборов глав муниципалитетов. КПРФ планирует предложить инициативу о возвращении прямого избрания глав.
По словам Яковлева, его партия смогла объединить сторонников левопатриотических взглядов и стала основной оппозиционной силой в регионе.
Напомним, что Андрей Травников, нынешний глава региона, предварительно победил на губернаторских выборах. По подсчету 99,45% бюллетеней, он получил 76,14% голосов избирателей.
Остальные кандидаты также имели своих сторонников. Коммунист Роман Яковлев набрал 10,68% голосов, бизнесмен Владислав Плотников («Справедливая Россия — Патриоты — За правду!») — 4,23%. Либерал-демократ Евгений Лебедев сумел завоевать 6,63% голосов избирателей.
По информации новосибирского избиркома, явка на выборах составила 27,33% к 18:00 10 сентября. Это означает, что проголосовали 571 470 жителей региона. Окончательные результаты выборов будут объявлены 13 сентября.