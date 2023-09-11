«Без пяти минут победитель»: Травников прокомментировал итоги выборов губернатора НСО

Изначальная информация Избирательной комиссии говорит о том, что наибольшее количество поддержки получил Андрей Травников, который представляет партию «Единая Россия». Он смог набрать 526 282 голоса, что составляет 75,72% от общего числа. Второе место занимает Роман Яковлев, с результатом в 74 512 голосов или 10,72%. Евгений Лебедев занял третье место, набрав 40 600 голосов, что составляет 7,14%. На четвертом месте располагается Владислав Плотников, у которого 30 183 голоса, что равно 4,34%.