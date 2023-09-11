«Без пяти минут победитель»: Травников прокомментировал итоги выборов губернатора НСО

Posted Сегодня, 03:58
Published Сегодня, 03:58
Modified Сегодня, 04:02
Updated Сегодня, 04:02
Во время оперативного совещания в правительстве губернатор Новосибирской области прокомментировал выборы, которые длились с 8 по 10 сентября.
«На прошедшей неделе проходили выборы губернатора Новосибирской области. Считаю, что все участники этого организационного процесса справились достойно. Спасибо всей системе Избирательной комиссии и всем задействующим в обеспечении этого процесса. Выборы в Новосибирской области прошли максимально честные, открытые и прозрачные», — отметил Андрей Травников.
Он обратился к своим соратникам как кандидат, участник выборов и «без пяти минут победитель» с благодарностью, а также наставлением:
«Важно не только победить, но и выполнить основную цель, которую мы ставим. С сегодняшнего дня начинаем работать более усердно, более динамично развиваем нашу любимую Новосибирскую область. Всем спасибо», — сказал губернатор.
Изначальная информация Избирательной комиссии говорит о том, что наибольшее количество поддержки получил Андрей Травников, который представляет партию «Единая Россия». Он смог набрать 526 282 голоса, что составляет 75,72% от общего числа. Второе место занимает Роман Яковлев, с результатом в 74 512 голосов или 10,72%. Евгений Лебедев занял третье место, набрав 40 600 голосов, что составляет 7,14%. На четвертом месте располагается Владислав Плотников, у которого 30 183 голоса, что равно 4,34%.