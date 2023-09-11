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Травников выбился в лидеры на выборах

«Без пяти минут победитель»: Травников прокомментировал итоги выборов губернатора НСО

11 сентября 2023, 03:58
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Травников выбился в лидеры на выборах

Травников прокомментировал итоги выборов губернатора Новосибирской области

Предварительные итоги выборов губернатора Новосибирской области озвучены Избиркомом. Победителем стал действующий глава региона Андрей Травников, однако официальные результаты будут опубликованы 13 сентября.

Во время оперативного совещания в правительстве губернатор Новосибирской области прокомментировал выборы, которые длились с 8 по 10 сентября.

«На прошедшей неделе проходили выборы губернатора Новосибирской области. Считаю, что все участники этого организационного процесса справились достойно. Спасибо всей системе Избирательной комиссии и всем задействующим в обеспечении этого процесса. Выборы в Новосибирской области прошли максимально честные, открытые и прозрачные», — отметил Андрей Травников.

Он обратился к своим соратникам как кандидат, участник выборов и «без пяти минут победитель» с благодарностью, а также наставлением:

«Важно не только победить, но и выполнить основную цель, которую мы ставим. С сегодняшнего дня начинаем работать более усердно, более динамично развиваем нашу любимую Новосибирскую область. Всем спасибо», — сказал губернатор.

Изначальная информация Избирательной комиссии говорит о том, что наибольшее количество поддержки получил Андрей Травников, который представляет партию «Единая Россия». Он смог набрать 526 282 голоса, что составляет 75,72% от общего числа. Второе место занимает Роман Яковлев, с результатом в 74 512 голосов или 10,72%. Евгений Лебедев занял третье место, набрав 40 600 голосов, что составляет 7,14%. На четвертом месте располагается Владислав Плотников, у которого 30 183 голоса, что равно 4,34%.

Травников прокомментировал победу на выборах губернатора Новосибирской области
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