Травников прокомментировал победу на выборах губернатора Новосибирской области

Напомним, что Сузунский район стал лидером по явке на выборы губернатора Новосибирской области. Председатель областной избирательной комиссии, Ольга Благо, сообщила на пресс-конференции, что в этом районе проголосовало 61% избирателей. Общее число проголосовавших в регионе составило 646 595 человек, что составляет около 27% от общего числа избирателей.