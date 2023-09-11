Травников прокомментировал победу на выборах губернатора Новосибирской области

Posted Сегодня, 03:10
Published Сегодня, 03:10
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Updated Сегодня, 03:15
Предварительную победу на выборах губернатора одержал Андрей Травников, нынешний глава региона. Он получил поддержку 76,14% избирателей. Остальные кандидаты также имели своих сторонников: Роман Яковлев — 10,68%, Владислав Плотников — 4,23% и Евгений Лебедев — 6,63%. Окончательные результаты будут объявлены 13 сентября.
«На прошедшей неделе проходил процесс голосования на выборах губернатора Новосибирской области — это серьезная государственная и общественная задача. Считаю, что все участники этого организационного процесса справились достойно. Спасибо всей системе Избирательной комиссии и всем задействующим в обеспечении этого процесса. Выборы в Новосибирской области прошли максимально честные, открытые и прозрачные», — отметил Андрей Травников, добавив, что официально окончательные итоги выборов еще не оглашены.
Интересно, но на предыдущих выборах главы Новосибирской области, которые прошли 9 сентября 2018 года, Андрей Травников получил поддержку 64,52% избирателей, выиграв с большим отрывом от своих конкурентов. При этом явка составила 29,52% избирателей.
Напомним, что Сузунский район стал лидером по явке на выборы губернатора Новосибирской области. Председатель областной избирательной комиссии, Ольга Благо, сообщила на пресс-конференции, что в этом районе проголосовало 61% избирателей. Общее число проголосовавших в регионе составило 646 595 человек, что составляет около 27% от общего числа избирателей.
Также было отмечено, что Маслянинский район занял второе место по явке с результатом 58,5%. Жители Новосибирска проявили относительно низкую активность на выборах.
В городе самые высокие показатели явки были зафиксированы в районах Советский, Центральный и Железнодорожный. Общая явка в Новосибирске составила 18,7%.