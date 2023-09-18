Депутата Заксобрания Диденко заметили в жакете за 119 000 на инаугурации губернатора

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Подобный жакет был найден в новой коллекции бренда Elisabetta Franchi. Интересная деталь — это большие золотистые пуговицы, на которых красуется надпись с названием бренда.
Жакет выполнен из крепа, с двойными карманами. Талию подчеркивает ремень с золотистой пряжкой. Его можно найти в ЦУМе в Москве за 119 тысяч рублей.
Ирина Диденко является заместителем председателя Законодательного собрания Новосибирской области. Член партии «Единая Россия».
Напомним, ранее у председателя Заксобрания Новосибирской области Андрея Шимкива заметили часы, стоимостью более 1 млн рублей.