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Published Сегодня, 09:03

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На инаугурации Ирина Диденко сидела рядом с экс-губернатором Василием Юрченко

Депутата Заксобрания Диденко заметили в жакете за 119 000 на инаугурации губернатора

18 сентября 2023, 09:03
Фото: atas.info
На инаугурации Ирина Диденко сидела рядом с экс-губернатором Василием Юрченко
Зампредседателя Заксобрания Новосибирской области Ирина Диденко пришла на инаугурацию губернатора Андрея Травникова в итальянском жакете. Его цена в бутике — 119 тысяч рублей.

Подобный жакет был найден в новой коллекции бренда Elisabetta Franchi. Интересная деталь — это большие золотистые пуговицы, на которых красуется надпись с названием бренда.

Фото: elisabettafranchi.com

Жакет выполнен из крепа, с двойными карманами. Талию подчеркивает ремень с золотистой пряжкой. Его можно найти в ЦУМе в Москве за 119 тысяч рублей.

Ирина Диденко является заместителем председателя Законодательного собрания Новосибирской области. Член партии «Единая Россия».

Напомним, ранее у председателя Заксобрания Новосибирской области Андрея Шимкива заметили часы, стоимостью более 1 млн рублей.

У главы новосибирского Заксобрания Шимкива нашли часы — они могут стоить миллион
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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Депутат Заксобрания#Инаугурация
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