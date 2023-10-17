В России ожидают тройную эпидемию вирусов

Posted Сегодня, 20:30
Published Сегодня, 20:30
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Updated Сегодня, 20:46
Учёные предупреждают о тройной эпидемии этой осенью в России и говорят о новой вирусной реальности, исходя из которой и будет выстроена тактика лечения пациентов.
Проблема в том, что симптоматика всех трех заболеваний очень похожая, поэтому врачам будет нелегко поставить точный диагноз. Кроме того, нужно учитывать, что возможно развитие тяжелых заболеваний, присоединение бактериальных инфекций и обострение хронических заболеваний.
Тем не менее, повода для паники пока нет. Коронавирус уже не представляет такой опасности, как в начале пандемии. Теперь он более легко переносится, но при этом выросла его заразность, к тому же появляются новые штаммы, такие как «Эрис» и «Пирола».