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Published Сегодня, 20:30

Modified Сегодня, 20:46

Updated Сегодня, 20:46

В России ожидают тройную эпидемию вирусов

В России ожидают тройную эпидемию вирусов

17 октября 2023, 20:30
Фото: 1MI
Коронавирус, грипп и сезонные вирусы — это то, что нам предстоит пережить в нынешнем респираторном сезоне, пишет ТАСС со ссылкой на мнение специалистов.

Учёные предупреждают о тройной эпидемии этой осенью в России и говорят о новой вирусной реальности, исходя из которой и будет выстроена тактика лечения пациентов.

Проблема в том, что симптоматика всех трех заболеваний очень похожая, поэтому врачам будет нелегко поставить точный диагноз. Кроме того, нужно учитывать, что возможно развитие тяжелых заболеваний, присоединение бактериальных инфекций и обострение хронических заболеваний.

Тем не менее, повода для паники пока нет. Коронавирус уже не представляет такой опасности, как в начале пандемии. Теперь он более легко переносится, но при этом выросла его заразность, к тому же появляются новые штаммы, такие как «Эрис» и «Пирола».

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#Грипп#Россия#Коронавирус#Ученые#Здоровье#Эпидемия#Диагноз#Сезонные вирусы#Респираторный сезон#Вирусная реальность#Лечение пациентов#Хронические заболевания#Бактериальные инфекции#Эрис#Пирола
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