Хронические заболевания

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Эксперт предупредил о новых опасных последствиях коронавируса
В России ожидается очередная волна коронавируса. Эксперт рассказал о ее возможных последствия.
2 ноября, 05:46
Магнитные бури в ноябре 2024 года: как подготовиться и на что обратить внимание
В этом ноябре ожидается активность на Солнце, которая может повлиять на магнитное поле Земли, вызвав серию магнитных бурь.
28 октября, 06:02
Обратите внимание на эти симптомы, если хотите избежать «немой» пневмонии
Случаи «немой» пневмонии участились в Новосибирской области. Врач напомнили, на какие симптомы следует обратить особенное внимание.
15 октября, 23:48
2023
В России ожидают тройную эпидемию вирусов
17 октября 2023, 20:30

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