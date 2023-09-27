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Привки не делают в поликлиниках

Бесплатные прививки от коронавируса перестали делать в Новосибирске — почему?

27 сентября 2023, 08:20
Фото: 1MI
Привки не делают в поликлиниках

В Новосибирске перестали делать бесплатные прививки от коронавируса

В поликлиниках Новосибирска перестали делать бесплатные прививки от коронавируса, так как они не являются частью плановой вакцинации, об этом стало известно во время пресс-конференции в ТАСС 27 сентября.

Бесплатные прививки от COVID-19 больше не делают в поликлиниках Новосибирска. Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области, Елена Аксенова, пояснила, что вакцинация против коронавирусной инфекции в настоящее время не проводится.

Это связано с тем, что она производится только при эпидемических показаниях и не является частью плановой вакцинации по календарю. Вместо этого, важно привиться против гриппа.

«В настоящий момент вакцинация против коронавирусной инфекции не проводится, потому что по СанПИНу проводится по эпидпоказаниям. В плановую вакцинацию она по календарю не входит. Сейчас нужно привиться против гриппа», — рассказала замминистра здравоохранения НСО Елена Аксенова.

Тем не менее, в Новосибирской области продолжают регистрировать случаи заболевания коронавирусом. Ежедневно выявляют заболевание у 3-10 человек.

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#Общество#Новосибирск#Грипп#Вакцинация#Коронавирус#Минздрав#Заболевание#Эмилия Губарева#Поликлиники#Прививки
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