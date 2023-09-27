Бесплатные прививки от коронавируса перестали делать в Новосибирске — почему?

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Бесплатные прививки от COVID-19 больше не делают в поликлиниках Новосибирска. Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области, Елена Аксенова, пояснила, что вакцинация против коронавирусной инфекции в настоящее время не проводится.
Это связано с тем, что она производится только при эпидемических показаниях и не является частью плановой вакцинации по календарю. Вместо этого, важно привиться против гриппа.
«В настоящий момент вакцинация против коронавирусной инфекции не проводится, потому что по СанПИНу проводится по эпидпоказаниям. В плановую вакцинацию она по календарю не входит. Сейчас нужно привиться против гриппа», — рассказала замминистра здравоохранения НСО Елена Аксенова.
Тем не менее, в Новосибирской области продолжают регистрировать случаи заболевания коронавирусом. Ежедневно выявляют заболевание у 3-10 человек.