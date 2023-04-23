Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
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В России был выявлен новый вариант коронавируса, названный «Арктур», который может быть более заразным, чем все предыдущие штаммы.
Он считается одним из вариантов «Омикрона». Симптомы включают покраснение глаз и конъюктивит, которые не были характерны для предыдущих видов коронавируса, а также признаки острой респираторной инфекции и другие общие симптомы.
На данный момент эпидемиологическая ситуация находится под строгим контролем Роспотребнадзора, и противоэпидемические ограничения не введены, передают «Новые Известия». В Новосибирске пока не сообщалось о новом штамме. Также ранее в НСО отменили режим повышенной готовности.