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Новый штамм коронавируса «Арктур» в России: стоит ли опасаться?

23 апреля 2023, 04:48
Фото: 1MI
Новый вариант штамма опаснее, чем предыдущие
В России выявлен новый вариант коронавируса «Арктур», который может быть более заразным.

В России был выявлен новый вариант коронавируса, названный «Арктур», который может быть более заразным, чем все предыдущие штаммы.

Он считается одним из вариантов «Омикрона». Симптомы включают покраснение глаз и конъюктивит, которые не были характерны для предыдущих видов коронавируса, а также признаки острой респираторной инфекции и другие общие симптомы.

На данный момент эпидемиологическая ситуация находится под строгим контролем Роспотребнадзора, и противоэпидемические ограничения не введены, передают «Новые Известия». В Новосибирске пока не сообщалось о новом штамме. Также ранее в НСО отменили режим повышенной готовности. 

Спустя 3 года отменяют режим повышенной готовности из-за COVID-19 в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Коронавирус#Вирус#Общество#Новосибирск#Россия#Новосибирская область
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