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Published Сегодня, 05:26

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Updated Сегодня, 05:29

Больничный можно закрыть удаленно

Закрывать больничный дистанционно снова разрешили в Новосибирске

27 сентября 2023, 05:26
Фото: 1MI
Больничный можно закрыть удаленно

В Новосибирской области разрешили закрывать больничный дистанционно

Новосибирцам разрешили закрывать больничный по телефону, о чем стало известно на пресс-конференции в ТАСС 27 сентября.

Жители Новосибирской области снова получат возможность вести больничные листы удаленно. Такое решение было принято, чтобы помочь разгрузить медицинский персонал и упростить процесс оформления медицинских документов.

Как рассказала на пресс-конференции заместитель министра здравоохранения НСО Елена Аксенова, дистанционно могут закрыть больничный только при легком течении ОРВИ и коронавируса.

«Пациенту при легком течении назначается амбулаторный режим и лекарственные препарата, затем пациент направляется домой. Сейчас сохраняется правило об аудиомониторинге пациентов — поэтому возможно закрытие листа дистанционно. Очно или дистанционно будут закрывать ваш больничный — определяет медработник»

То есть больного могут поставить на аудиоконтроль, когда ему звонят из поликлиники. Если за 7 дней заболевание проходит, то больничный лист закрывается. Если появляются осложнения, то усиливается режим наблюдения и назначаются обследования.

Напомним, что в Новосибирской области запретили дистанционно открывать и закрывать больничный лист в марте 2022 года. Также добавим, что сейчас в регионе растет заболеваемость ОРВИ. Группы в детсадах и классы в школах закрывают на карантин.

Рост ОРВИ. В Новосибирске на карантин закрыли детсады и классы в школах
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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Вирус#Эмилия Губарева#Больничный
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