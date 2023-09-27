Закрывать больничный дистанционно снова разрешили в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
Жители Новосибирской области снова получат возможность вести больничные листы удаленно. Такое решение было принято, чтобы помочь разгрузить медицинский персонал и упростить процесс оформления медицинских документов.
Как рассказала на пресс-конференции заместитель министра здравоохранения НСО Елена Аксенова, дистанционно могут закрыть больничный только при легком течении ОРВИ и коронавируса.
«Пациенту при легком течении назначается амбулаторный режим и лекарственные препарата, затем пациент направляется домой. Сейчас сохраняется правило об аудиомониторинге пациентов — поэтому возможно закрытие листа дистанционно. Очно или дистанционно будут закрывать ваш больничный — определяет медработник»
То есть больного могут поставить на аудиоконтроль, когда ему звонят из поликлиники. Если за 7 дней заболевание проходит, то больничный лист закрывается. Если появляются осложнения, то усиливается режим наблюдения и назначаются обследования.
Напомним, что в Новосибирской области запретили дистанционно открывать и закрывать больничный лист в марте 2022 года. Также добавим, что сейчас в регионе растет заболеваемость ОРВИ. Группы в детсадах и классы в школах закрывают на карантин.