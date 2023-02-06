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Published Сегодня, 06:12

Modified Сегодня, 06:14

Updated Сегодня, 06:14

Заболеваемость ОРВИ резко выросла в Новосибирской области

6 февраля 2023, 06:12
Фото: 1MI
Рост заболеваемости ОРВИ фиксируется в регионе
В Новосибирской области на прошлой неделе выросло число заболевших ОРВИ, о чем сообщил глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов во время оперативного совещания в правительстве.

В период с 30 января по 5 февраля в регионе зафиксировали прирост заболеваемости ОРВИ.

«За прошедшую неделю отмечен рост заболеваемости ОРВИ как по области, так и в Новосибирске на 7,6 % по сравнению с предшествующей неделей. Зарегистрировано за неделю 53 случая гриппа, это практически на уровне предшествующей недели», - уточнил Щербатов.

По словам главы регионального Минздрава Константина Хальзова, всего ОРВИ болеют 20 267 человек. Коронавирус за неделю нашли у 413 новосибирцев, что на 2,7 % больше, чем на позапрошлой неделе. Медицинские учреждения продолжают работать в режиме повышенной готовности.

За неделю в Новосибирской области заболели ОРВИ 20 тысяч человек
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Напомним, что в Новосибирской области с весны 2023 года начинается массовая вакцинация населения от кори. 

#ОРВИ#Грипп#Коронавирус#Общество#Новосибирская область#Эмилия Губарева
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