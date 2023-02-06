Заболеваемость ОРВИ резко выросла в Новосибирской области

По словам главы регионального Минздрава Константина Хальзова, всего ОРВИ болеют 20 267 человек. Коронавирус за неделю нашли у 413 новосибирцев, что на 2,7 % больше, чем на позапрошлой неделе. Медицинские учреждения продолжают работать в режиме повышенной готовности.