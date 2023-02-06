Заболеваемость ОРВИ резко выросла в Новосибирской области

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
В период с 30 января по 5 февраля в регионе зафиксировали прирост заболеваемости ОРВИ.
«За прошедшую неделю отмечен рост заболеваемости ОРВИ как по области, так и в Новосибирске на 7,6 % по сравнению с предшествующей неделей. Зарегистрировано за неделю 53 случая гриппа, это практически на уровне предшествующей недели», - уточнил Щербатов.
По словам главы регионального Минздрава Константина Хальзова, всего ОРВИ болеют 20 267 человек. Коронавирус за неделю нашли у 413 новосибирцев, что на 2,7 % больше, чем на позапрошлой неделе. Медицинские учреждения продолжают работать в режиме повышенной готовности.
Напомним, что в Новосибирской области с весны 2023 года начинается массовая вакцинация населения от кори.