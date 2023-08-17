В Новосибирске биолог Седых предупредил о возможной вспышке COVID-19 осенью-2023

Как отметил Сергей Седых, опираясь на опыт предыдущих волн пандемии COVID-19, в России обычно наблюдается задержка в появлении инфекции на месяц-два. Он также добавил, что к осени ситуация в регионе может ухудшиться, и введение ограничительных мер не исключено. Массовая вакцинация вряд ли будет проводиться, так как большинство жителей уже переболело COVID-19 и, возможно, развился коллективный иммунитет.