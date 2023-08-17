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Коронавирусом болеют некоторые новосибирцы

В Новосибирске биолог Седых предупредил о возможной вспышке COVID-19 осенью-2023

17 августа 2023, 01:25
Фото: 1MI
Коронавирусом болеют некоторые новосибирцы
В Новосибирске биолог по имени Сергей Седых рассказал о возможной вспышке COVID-19 осенью 2023 года.
Сюжет
Covid-19

По данным Всемирной организации здравоохранения, за последний месяц количество заболевших в мире увеличилось на 80%. С 10 июля по 6 августа было подтверждено около 1,5 миллиона новых случаев заражения и более 2,5 тысяч смертей. В настоящее время активно распространяется новый штамм вируса под названием «Эрис», однако его воздействие на здоровье людей невелико.

Как отметил Сергей Седых, опираясь на опыт предыдущих волн пандемии COVID-19, в России обычно наблюдается задержка в появлении инфекции на месяц-два. Он также добавил, что к осени ситуация в регионе может ухудшиться, и введение ограничительных мер не исключено. Массовая вакцинация вряд ли будет проводиться, так как большинство жителей уже переболело COVID-19 и, возможно, развился коллективный иммунитет.

Специалист отметил, что важно следить за тем, как будут развиваться события после окончания отпускного сезона и начала учебного года, когда люди вернутся из отпусков и дети снова пойдут в школу, пишет «МК в Новосибирске».

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#Эмилия Губарева#Covid-19#Новосибирск#Новосибирская область#Общество#Коронавирус#Вспышка
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