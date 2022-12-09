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Дети заболевают гриппом, ОРВИ и коронавирусом в новосибирских школах

Сегодня, 03:13
Фото: 1MI
Дистант введен частично, в некоторых классах

В 28 школах Новосибирской области ввели частичный дистант

В некоторых школах Новосибирской области ввели дистанционное обучение в связи с распространением заболеваемости среди детей, о чем сообщили в Министерстве образования региона.

Занятия частично приостановлены в 28 школах и в отдельных классах. В детских садах временно закрылись 138 групп. Произошло это из-за высокой заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусом.

Уточняется, что в 52 классах заболели 464 учеников. В 138 группах детсада 1424 детей.

Напомним, что количество заболевших гриппом и ОРВИ в Новосибирской области продолжает расти. Сейчас медики выявляют у детей и взрослых свиной грипп.

Свиной грипп не дремлет в Новосибирской области – инфекционисты кричат об опасности
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О том, что заболеваемость ОРВИ и свиным гриппом на высоком уровне в регионе, заявила инфекционист НСО Лариса Позднякова. Свиной грипп выявили уже у 62 сибиряков: 30 из них госпитализированы в больницу. 

#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирская область#Дети
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