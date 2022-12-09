Занятия частично приостановлены в 28 школах и в отдельных классах. В детских садах временно закрылись 138 групп. Произошло это из-за высокой заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусом.
Уточняется, что в 52 классах заболели 464 учеников. В 138 группах детсада 1424 детей.
Напомним, что количество заболевших гриппом и ОРВИ в Новосибирской области продолжает расти. Сейчас медики выявляют у детей и взрослых свиной грипп.
О том, что заболеваемость ОРВИ и свиным гриппом на высоком уровне в регионе, заявила инфекционист НСО Лариса Позднякова. Свиной грипп выявили уже у 62 сибиряков: 30 из них госпитализированы в больницу.