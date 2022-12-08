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Свиной грипп не дремлет в Новосибирской области – инфекционисты кричат об опасности

Сегодня, 05:58
Фото: 1MI
Ранее гриппом болели больше дети, но теперь и взрослые

В Новосибирске инфекционист Позднякова предупредила об опасности свиного гриппа

Заболеваемость ОРВИ и свиным гриппом на высоком уровне в Новосибирской области, заявила главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова.

По словам медика Поздняковой, заболеваемость больше всего выделяют среди детей. Однако и среди взрослого население отмечен рост заражений гриппом. Свиной грипп выявили уже у 62 человек: 30 из них госпитализированы.

Инфекционист напоминает, что в случае заболевания свиным гриппом, самолечением заниматься не стоит. Это опасная инфекция, поэтому при первых симптомах, обратитесь к специалистам.

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Напомним, что грипп — это инфекционное заболевание. Кроме повышенной температуры и кашля, больных беспокоят головные боли и боли в мышцах. 

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#Общество#Новосибирск#Грипп#Эмилия Губарева
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