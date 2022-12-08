По словам медика Поздняковой, заболеваемость больше всего выделяют среди детей. Однако и среди взрослого население отмечен рост заражений гриппом. Свиной грипп выявили уже у 62 человек: 30 из них госпитализированы.
Инфекционист напоминает, что в случае заболевания свиным гриппом, самолечением заниматься не стоит. Это опасная инфекция, поэтому при первых симптомах, обратитесь к специалистам.
Напомним, что грипп — это инфекционное заболевание. Кроме повышенной температуры и кашля, больных беспокоят головные боли и боли в мышцах.