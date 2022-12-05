По словам Минобра, решение перевести детей на дистант было вынужденным. Связано это не с заболеваемостью ОРВИ или коронавирусом среди учеников, а с болезнью водителей школьных автобусов.
«По причине болезни двух водителей у нас отменен подвоз в двух школах Новосибирской области - 471 ребенок. Дети обучаются дистанционно в этих двух организациях», — уточнил Сергей Федорчук.
Вопрос с подвозом детей должны решить в короткое время. В каких именно населенных пунктах школьники ушли на дистант - не уточняется.
Напомним, что в 2023 году Пушкинской картой смогут воспользоваться и аспиранты из Новосибирской области. Ранее возраст пользования ограничивался 14-23 лет.