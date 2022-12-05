atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

500 школьников отправили на дистант под Новосибирском – дело в коронавирусе?

Сегодня, 05:08
Фото: 1MI
Дети учатся в онлайн-формате

В Новосибирской области учеников двух школ отправили на дистант

В двух школах Новосибирской области детей перевели на дистанционный формат обучения, о чем сообщил во время оперативного совещания в правительстве министр образования Сергей Федорчук.

По словам Минобра, решение перевести детей на дистант было вынужденным. Связано это не с заболеваемостью ОРВИ или коронавирусом среди учеников, а с болезнью водителей школьных автобусов.

«По причине болезни двух водителей у нас отменен подвоз в двух школах Новосибирской области - 471 ребенок. Дети обучаются дистанционно в этих двух организациях», — уточнил Сергей Федорчук.

Вопрос с подвозом детей должны решить в короткое время. В каких именно населенных пунктах школьники ушли на дистант - не уточняется. 

В 2023 году Пушкинской картой смогут воспользоваться и новосибирские аспиранты
Узнать подробнее

Напомним, что в 2023 году Пушкинской картой смогут воспользоваться и аспиранты из Новосибирской области. Ранее возраст пользования ограничивался 14-23 лет. 

#Эмилия Губарева#Транспорт#Дети
Подпишитесь
Новогоднюю иллюминацию включили в Новосибирске - смотрим 12 лучших фото
3 декабря 04:49
Кто такой депутат горсовета Новосибирска Георгий Андреев
Сегодня, 00:01
Бейсджампер спрыгнул с 25-этажного дома в Академгородке – чем все закончилось
Вчера, 02:56
Названа дата ухода лютых 30-градусных морозов в Новосибирской области
Вчера, 05:35
Драка возле новосибирского ТЦ «Сибирский Молл» обернулась смертью
Сегодня, 01:42
Врач объяснила, для кого особенно опасен смог в Новосибирске
Вчера, 02:32