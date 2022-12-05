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В 2023 году Пушкинской картой смогут воспользоваться и новосибирские аспиранты

Сегодня, 03:58
Фото: 1MI
Студенты могут посещать по карте театры, выставки

В Новосибирской области Пушкинскую карту распространят на аспирантов в 2023 году

В 2023 году Пушкинской картой смогут воспользоваться и аспиранты из Новосибирской области, о чем сообщил губернатор Андрей Травников во время оперативного совещания в правительстве 5 декабря.

Пушкинская карта позволяет молодым людям бесплатно посещать культурные мероприятия: музеи, театры, кино, выставки, филармонии и многое другое. Проект запустили 1 сентября 2021 года. Картой могут воспользоваться молодежь от 14 до 23 лет.

По словам губернатора Новосибирской области, по просьбе молодых ученых в 2023 году карта будет распространена и на аспирантов. Однако на федеральном уровне такого решения еще нет.

«Пушкинская карта востребована – среди молодежи. Это показала встреча с молодыми учеными в августе на площадке Технопрома-2022. Ученые попросили распространить не только на студентов карту, но и на аспирантов. Пока правительство рассматривает это решение. Я поддержал идею о распространении Пушкинской карты на территории Новосибирской области. В 2023 году карта будет распространена и на аспирантов», - уточнил Андрей Травников.
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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирская область
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