В 2023 году Пушкинской картой смогут воспользоваться и новосибирские аспиранты

Пушкинская карта позволяет молодым людям бесплатно посещать культурные мероприятия: музеи, театры, кино, выставки, филармонии и многое другое. Проект запустили 1 сентября 2021 года. Картой могут воспользоваться молодежь от 14 до 23 лет.
По словам губернатора Новосибирской области, по просьбе молодых ученых в 2023 году карта будет распространена и на аспирантов. Однако на федеральном уровне такого решения еще нет.
«Пушкинская карта востребована – среди молодежи. Это показала встреча с молодыми учеными в августе на площадке Технопрома-2022. Ученые попросили распространить не только на студентов карту, но и на аспирантов. Пока правительство рассматривает это решение. Я поддержал идею о распространении Пушкинской карты на территории Новосибирской области. В 2023 году карта будет распространена и на аспирантов», - уточнил Андрей Травников.