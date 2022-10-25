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Публиковать статьи новосибирских учёных отказались 20 зарубежных журналов

Сегодня, 03:52
Фото: 1MI
Интересно, что рейтинговые издания продолжают сотрудничество с российскими исследователями
Некоторые зарубежные научные журналы отказываются публиковать статьи ученых из Новосибирска.

Для российских ученых публикация своих научных трудов в зарубежных изданиях всегда считалась престижным. Однако с последними событиями некоторые научные издания все же не принимают статьи от гениев научной сферы, с этим столкнулись и новосибирские ученые.

Проблем с публикацией в отечественных изданиях никогда еще не возникало, а вот некоторые иностранные журналы отказались печатать труды российских исследователей. Стоит отметить, что рейтинговые издания подобных заявлений не делали и продолжают свое сотрудничество с учеными.  

По словам председателя совета молодых ученых СО РАН Елизаветы Лидер, в отказе печатать статьи звучит следующее: «поскольку вы представляете российскую организацию, то мы не принимаем к рассмотрению вашу статью». Причем говорится это даже до рецензирования. Отказ прозвучал лишь от 20 специализированных журналов, а в мире же сотни изданий, которые не отказываются от сотрудничества с российской наукой.  

Кроме того, ученые заинтересованы тем, что в этом году Нобелевская премия по физиологии и медицине была присуждена профессору Сванте Паабо из Швеции. Самое интересное, что он работал в соавторстве с российскими учеными, но их имена даже не прозвучали.

«Профессор Сванте Паабо получил премию фактически за денисовского человека. Над этой темой чуть ли не весь Академгородок работал. А премию же получил человек, который приезжал сюда и немного поработал в рамках совместного проекта. Про наших же ученых ни слова, ни полслова не сказали в рамках этой Нобелевской премии», - цитирует слова председателя Лидер BFM-Новосибирск.

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#Эмилия Губарева#Общество#Город#Наука#Новосибирск#2022#Ученые#Академгородок
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