По словам председателя совета молодых ученых СО РАН Елизаветы Лидер, в отказе печатать статьи звучит следующее: «поскольку вы представляете российскую организацию, то мы не принимаем к рассмотрению вашу статью». Причем говорится это даже до рецензирования. Отказ прозвучал лишь от 20 специализированных журналов, а в мире же сотни изданий, которые не отказываются от сотрудничества с российской наукой.