Для российских ученых публикация своих научных трудов в зарубежных изданиях всегда считалась престижным. Однако с последними событиями некоторые научные издания все же не принимают статьи от гениев научной сферы, с этим столкнулись и новосибирские ученые.
Проблем с публикацией в отечественных изданиях никогда еще не возникало, а вот некоторые иностранные журналы отказались печатать труды российских исследователей. Стоит отметить, что рейтинговые издания подобных заявлений не делали и продолжают свое сотрудничество с учеными.
По словам председателя совета молодых ученых СО РАН Елизаветы Лидер, в отказе печатать статьи звучит следующее: «поскольку вы представляете российскую организацию, то мы не принимаем к рассмотрению вашу статью». Причем говорится это даже до рецензирования. Отказ прозвучал лишь от 20 специализированных журналов, а в мире же сотни изданий, которые не отказываются от сотрудничества с российской наукой.
Кроме того, ученые заинтересованы тем, что в этом году Нобелевская премия по физиологии и медицине была присуждена профессору Сванте Паабо из Швеции. Самое интересное, что он работал в соавторстве с российскими учеными, но их имена даже не прозвучали.
«Профессор Сванте Паабо получил премию фактически за денисовского человека. Над этой темой чуть ли не весь Академгородок работал. А премию же получил человек, который приезжал сюда и немного поработал в рамках совместного проекта. Про наших же ученых ни слова, ни полслова не сказали в рамках этой Нобелевской премии», - цитирует слова председателя Лидер BFM-Новосибирск.
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