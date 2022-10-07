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Научная молодежь Академгородка просит отсрочку от частичной мобилизации

Сегодня, 03:51
Фото: 1MI
Получить отсрочку от частичной мобилизации для кандидатов и докторов наук попросил совет научной молодежи СО РАН. Они обратились с обращением к президенту РАН Геннадию Красникову.
«Выполнение такими сотрудниками требований частичной мобилизации и мобилизационных предписаний в условиях сложившейся в российском правовом поле контрактной системы выполнения работ разрушает целый набор уже действующих обязательств, ответственность за срыв которых будут нести простые исполнители», – говорится в обращении, опубликованном на сайте СО РАН, которое цитируют «Родные берега».

Молодые ученые  Сибири просят расширить указа об отсрочке на всех работников научных организаций, кто подтвердил свой уровень квалификации. 

Напомним, что почти 350 мобилизованных новосибирцев получили отсрочку. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в регионе Нина Шалабаева.

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