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Вспышка

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2024
Магнитные бури в октябре: мощная вспышка ждет метеозависимых сегодня
В эти дни жители планеты столкнутся с одной из самых сильных и продолжительных магнитных бурь этого года.
10 октября, 21:02
Очаг бруцеллеза нашли в Новосибирской области — кому он угрожает
Больных животных ввезли в регион без сопроводительных документов, сообщили в региональном управлении ветеринарии.
24 сентября, 10:24
Мощные магнитные бури обрушатся на Новосибирскую область 3 и 4 июня
Мощная магнитная буря класса G3 разразится на Земле 4 июня, она может принести метеозависимым людям плохое самочувствие, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии.
3 июня, 07:10
Красота неземная: мощные вспышки на Солнце снял новосибирский астрофотограф
Магнитные бури продолжают испытывать жителей Земли, их провоцируют вспышки на Солнце. Новосибирскому астрофотографу Алексею Полякову удалось заснять эффектное явление.
3 июня, 06:43
Мощная магнитная буря обрушится на Землю — такого мы не видели давно
31 мая, 10:10
Новая звезда взорвется в небе — редкое явление смогут наблюдать новосибирцы
24 мая, 02:36
Последствия мощнейшей вспышки на Солнце ощутят жители Новосибирска
В ночь на среду, 15 мая, на Солнце случилась самая крупная за последнее время вспышка, следует из сообщения Лаборатории ИКИ и ИСЗФ.
15 мая, 02:51
Магнитные бури в апреле 2024: приближение мощных геоударов и ад для метеозависимых
Вспышки на Солнце провоцируют появление магнитных бурь, ухудшающих самочувствие людей. Прогноз магнитных бурь на апрель 2024 года составил Atas.info.
2 апреля, 04:30
2023
Заболевание новой инфекцией фиксируют в Новосибирской области — от нее нет вакцины
14 декабря 2023, 02:46
Важно. В России обнаружили африканскую чуму свиней — грозит ли это Новосибирской области?
27 октября 2023, 06:30
В Новосибирске биолог Седых предупредил о возможной вспышке COVID-19 осенью-2023
В Новосибирске биолог по имени Сергей Седых рассказал о возможной вспышке COVID-19 осенью 2023 года.
17 августа 2023, 01:25
Корь наступает: 45 случаев заболевания с декабря 2022 года в Новосибирской области
17 января 2023, 13:01

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