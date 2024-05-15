atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:51

Published Сегодня, 02:51

Modified Сегодня, 02:53

Updated Сегодня, 02:53

Последствия мощнейшей вспышки на Солнце ощутят жители Новосибирска

Последствия мощнейшей вспышки на Солнце ощутят жители Новосибирска

15 мая 2024, 02:51
Фото: xras.ru
В ночь на четверг, 15 мая, на Солнце случилась самая крупная за последнее время вспышка, следует из сообщения Лаборатории ИКИ и ИСЗФ.

В ночь на четверг, 15 мая, на Солнце произошла самая мощная за время последних наблюдений вспышка. В этот момент в Новосибирске было около полуночи, сообщили в Лаборатории ИКИ и ИСЭФ.

По принятой системе градации, явлению присвоено Х8.7 баллов. Например, вспышка, вызвавшая сильную магнитную бурю 11 мая, получила Х5.8 баллов.

Ученые сообщили, что процесс продолжался всю ночь, причем эпицентр явления совпал с событиями минувшей неделе. Но дело в том, что данная область поверхности светила к четвергу заметно сместилась от прямой линии между Солнцем и Землей.

В связи с этим сильной магнитной бури на Земле ожидать не стоит, и метеозависимые люди последствия этой вспышки ощутят на минимальном уровне. В то же время в атмосфере может повыситься радиационная нагрузка.

Реальные последствия этой вспышки в институте оценят, проанализировав полученные данные.

Читайте также:
Сильная магнитная буря разразится 11 мая над Новосибирском Ученые зафиксировали одну из самых сильных вспышек на Солнце за 10 летМощные вспышки на Солнце произошли над Новосибирском
#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирск#Земля#Солнце#Магнитная буря#Вспышка
Подпишитесь
Анна Терешкова покидает мэрию Новосибирска
13 мая, 14:36
Новосибирцы меряются своими сморчками — смотрим, у кого больше
13 мая, 10:51
1,8 млн рублей хотят потратить на празднование Дня России в Новосибирске
13 мая, 10:37
В Новосибирске объявлено о новых сроках сдачи четвертого моста
13 мая, 08:43
Возбуждено еще одно уголовное дело в отношении министра ЖКХиЭ Новосибирской области
13 мая, 01:56
Мигранты завалили коровьими головами мусорки в Хилокском микрорайоне
12 мая, 11:36
"