Последствия мощнейшей вспышки на Солнце ощутят жители Новосибирска

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В ночь на четверг, 15 мая, на Солнце произошла самая мощная за время последних наблюдений вспышка. В этот момент в Новосибирске было около полуночи, сообщили в Лаборатории ИКИ и ИСЭФ.
По принятой системе градации, явлению присвоено Х8.7 баллов. Например, вспышка, вызвавшая сильную магнитную бурю 11 мая, получила Х5.8 баллов.
Ученые сообщили, что процесс продолжался всю ночь, причем эпицентр явления совпал с событиями минувшей неделе. Но дело в том, что данная область поверхности светила к четвергу заметно сместилась от прямой линии между Солнцем и Землей.
В связи с этим сильной магнитной бури на Земле ожидать не стоит, и метеозависимые люди последствия этой вспышки ощутят на минимальном уровне. В то же время в атмосфере может повыситься радиационная нагрузка.
Реальные последствия этой вспышки в институте оценят, проанализировав полученные данные.