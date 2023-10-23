Созданы тайным правительством? Новосибирский ученый развенчал мифы о ГМО

В генной инженерии применяется два основных подхода: геномное редактирование (простое изменение генетической информации) и трансгенез (внос чужеродной ДНК как от близкородственного вида, так и от дальнего родственника). Вот тут обычно и начинаются истории про то, как в простую пшеницу добавляют ДНК кролика и от этого человек заболевает раком. Но на деле все иначе.