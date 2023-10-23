Созданы тайным правительством? Новосибирский ученый развенчал мифы о ГМО

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
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Updated Сегодня, 09:37
Генетически модифицированные организмы (ГМО) — организмы, чья генетическая информация была целенаправленно изменена человеком. При этом, в отличие от культур традиционной селекции, информация изменялась напрямую через применение генной инженерии.
Вся генетическая информация представлена молекулами ДНК и, по сути, дает некую инструкцию по сборку белков. Именно благодаря генам можно узнать, как работать с тем или иным белком или почему произошла мутация. Вся совокупность генетической информации организма (в том числе, и человека) обозначается термином геном. Таким образом, геном разделен на гены, а в генах представлена вся информация, как белки «собирают» организм.
В ДНК рано или поздно возникают вполне естественные мутации, но бояться их не стоит. Любой мутировавший ген попросту задает иной «метод сборки» белков, как отдельный винтик в сложной системе автомобиля. Но если «обычные» инженеры собирают новый «Москвич», то генные инженеры стараются получить новые сорта растений. И это помогает разнообразию, а не создает растения-мутанты с «человеческими» генами.
«В результате мутаций возникают как новые варианты генов, так и новые гены. Проблема в том, что большую часть генетического разнообразия мы уже использовали и осуществлять селекцию становится все сложнее и сложнее. Вместо того, чтобы искать новый полезный вариант мутации, есть возможность внести его в растение, что способствует появлению новых сортов. Генную инженерию сейчас рассматривают как новый метод селекции», — рассказал Atas.Info учёный, аспирант института цитологии и генетики, преподаватель СУНЦ НГУ Кирилл Ларичев.
В генной инженерии применяется два основных подхода: геномное редактирование (простое изменение генетической информации) и трансгенез (внос чужеродной ДНК как от близкородственного вида, так и от дальнего родственника). Вот тут обычно и начинаются истории про то, как в простую пшеницу добавляют ДНК кролика и от этого человек заболевает раком. Но на деле все иначе.
«На самом деле работ по встраиванию в растение условного гена лосося — меньшинство. И геномное редактирование дает весьма эффективный результат. Приведу пример. Яблоня создает плоды, чтобы защитить и дать питание своим семенам, для размножения достаточно небольших плодов. Но нам хочется, чтобы яблоки были большие. С помощью инженерии „выключается“ ген, „подавляющий“ чрезмерный рост и спустя какое-то время на дереве растут крупные, тяжелые плоды. Вместо того, чтобы искать такую мутацию среди разных яблонь, сейчас проще внести такую мутацию самостоятельно», — раскрыл секрет ученый.
Основным камнем преткновения в пропаганде ГМО является утверждение, что практически любой продукт, созданный на их основе, вызывает аллергию, рак, диабет и чуть ли не аутизм. Но Кирилл Ларичев убедительно доказывает несостоятельность этих утверждений.
«Люди потребляют продукты на основе ГМО уже больше тридцати лет. Если говорить про аллергию, то тут имеет место реакция на определенный белок. Модифицированные продукты — например, соя — вызывают подобную реакцию, если организм уже содержал аллергены (ГМО не при чем) или в них специально занесли аллерген (но этим никто не будет специально заниматься). К тому же, подавляющее большинство аллергенов нам известно. Можно с также создавать продукты с искусственно удаленными аллергенами», — заверил ученый.
Тем не менее, однажды генетики прекратили работу по созданию нового вида сои из-за его гипоаллергенности для человека. Попытка добавить туда ген бразильского ореха была признана неудачной из-за негативной реакции организма аллергиков. Работы были остановлены сразу же после выявления этого опасного фактора.
Также скептически генный инженер из Новосибирска относится и к мнению, что ГМО вызывают образование раковых опухолей. Соответствующие исследования грешат неверной методологией. В частности, одни исследователи кормили мышей двумя разными кормами и «модифицированная» еда вызывала рак. Однако позже выяснилось, что ученые использовали животных с явной предрасположенностью к онкологии.
«Полученные результаты могли возникнуть вследствие случайных причин. Воспроизведение эксперимента на линиях мышей без предрасположенности к раку не показали аналогичные выводы», — заметил Кирилл Ларичев.
Кроме того, оказывается, ГМО «лечат» рак. И все благодаря уменьшению вредных канцерогенов. Например, в картофельных чипсах.
«Во время производства чипсов под действием высокой температуры может образоваться такое вещество как акриламид. Есть основания полагать, что акриламид является канцерогеном и способен провоцировать возникновение онкологии. Методами генной инженерии можно сделать так, чтобы во время термической обработки акриламид появлялся гораздо меньших количествах, или не появлялся совсем. Исследованием в этой области, в том числе, занималась и наша лаборатория», — рассказал генетик.
Кроме того, все новые сорта так или иначе содержат «непредсказуемую» комбинацию генов и их, по такой логике, стоит подвергать проверке постоянно. При этом «паникеры» зачастую употребляют в пищу токсичные по определению зеленые части картофеля.
В 2016 году Национальная академия науки, инженерии и медицины США выпустила большой доклад, где, в частности, рассматривалась динамика возникновения раковых заболеваний, ожирения, пищевых аллергий и аутизма с частотой употребления генномодифицированных продуктов. Прямой связи с этими двумя факторами выявлено не было. Также авторы доклада не заметили достоверной разницы между США, где ГМО свободно выращиваются, и Европой, где ГМО мало распространены.
Другой популярной страшилкой является утверждение, что с поеданием ГМО в человеческий организм встраиваются «чужие» ДНК и полностью его меняет. Но это пока не получило научного подтверждения.
«Вся еда, которую мы потребляем, так или иначе имеет органическое происхождение, поэтому там неизбежно содержится чужеродная ДНК, а значит и чужеродные гены. Но эта ДНК, как и все остальные вещества, спокойно переваривается в пищеварительной системе», — подчеркнул Кирилл Ларичев.
Также ученый напомнил, что подобные механизмы больше характерны для бактерий и грибов. В частности, агробактерии способны напрямую вставлять свои ДНК в растения, после чего питаться их соками. И это их свойство можно применять для получения нужных человеку генетических комбинаций, однако пока генные инженеры стараются воздерживаться от подобных методик.
Все перечисленные страшилки, по мнению специалиста, возникают из-за недостатка знаний по биологии и желания верить в любую конспирологию.
«Возможно, определенную роль играет конспирология. И тут уже можно все что угодно придумать: что ГМО созданы тайным правительством, чтобы ухудшать здоровье обычных людей, чтобы они покупали больше лекарств и ими было проще управлять, и все такое. Мне не очень интересно в этом разбираться, но, к сожалению, на мой взгляд, конспирологическое мышление в той или иной степени довольно распространено, особенно в периоды нестабильности», — считает Кирилл Ларичев.
На вопрос, возможно ли найти хоть какие-то плюсы для человека в ГМО, новосибирский генетик ответил кратко.
«Назову еще одну вещь, которая с продуктами не связана, но является прямым следствием развития генной инженерии. Это генная терапия — применение методов генной инженерии для излечения болезней человека, в первую очередь генетических. Геном живого человека впервые отредактировали в 2017 году. Сейчас это очень ограниченное, дорогостоящее и довольно рискованное лечение, но первые успехи уже есть, и технология явно будет развиваться и совершенствоваться дальше. И для людей, которым иным образом помочь нельзя, это может быть шансом обрести нормальную жизнь», — заявил Кирилл Ларичев.