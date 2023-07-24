Ученые из Новосибирска и Китая создали нанокапсулы для лечения рака

Кроме того, было создано два вида капсул: одни содержат магнитные наночастицы и будут использоваться в МРТ-диагностике, а другие могут переносить лекарства прямо к опухоли, что поможет уменьшить побочные эффекты лечения на организм. Эта разработка является большим шагом вперед в борьбе с раком и может значительно улучшить результаты его лечения.