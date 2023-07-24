Ученые из Новосибирска и Китая создали нанокапсулы для лечения рака

Posted Сегодня, 02:11
Published Сегодня, 02:11
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Updated Сегодня, 02:13
Ученые из Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН в Новосибирске, при сотрудничестве с китайскими коллегами из Медицинского университета Гуанчжоу, создали новые нанокапсулы для лечения рака.
Вместе они разработали капсулы из полимера нелон-6, которые могут доставлять лекарства к злокачественным опухолям и подавлять их рост.
Кроме того, было создано два вида капсул: одни содержат магнитные наночастицы и будут использоваться в МРТ-диагностике, а другие могут переносить лекарства прямо к опухоли, что поможет уменьшить побочные эффекты лечения на организм. Эта разработка является большим шагом вперед в борьбе с раком и может значительно улучшить результаты его лечения.