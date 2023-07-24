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Ученые из Новосибирска и Китая создали нанокапсулы для лечения рака

24 июля 2023, 02:11
Фото: 1MI
Учёные СО РАН создали нанокапсулы для лечения рака

В Новосибирске ученые института СО РАН создали нанокапсулы для лечения рака

Ученые СО РАН создали нанокапсулы для лечения рака, которые доставляют лекарства к опухоли и подавляют ее развитие, а также используются в МРТ-диагностике, сообщили в пресс-службе правительства НСО.

Ученые из Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН в Новосибирске, при сотрудничестве с китайскими коллегами из Медицинского университета Гуанчжоу, создали новые нанокапсулы для лечения рака.

Вместе они разработали капсулы из полимера нелон-6, которые могут доставлять лекарства к злокачественным опухолям и подавлять их рост.

Кроме того, было создано два вида капсул: одни содержат магнитные наночастицы и будут использоваться в МРТ-диагностике, а другие могут переносить лекарства прямо к опухоли, что поможет уменьшить побочные эффекты лечения на организм. Эта разработка является большим шагом вперед в борьбе с раком и может значительно улучшить результаты его лечения.

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#Эмилия Губарева#Рак#Учёные#СО РАН#Врачи#Общество#Город#Технологии#Новосибирск#Лечение
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