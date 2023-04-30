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В Новосибирске гимнастка попала в реанимацию с раком крови после соревнований

30 апреля 2023, 12:40
Фото: 1MI
Семиклассница из Новосибирска заболела лейкозом. Она была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянием после того, как у нее поднялась температура на соревнованиях.

14-летняя гимнастка из Новосибирска после соревнований была госпитализирована в реанимационное отделение с опасной формой рака крови.

Юная спортсменка почти никогда не болела, занималась спортом с детства и мечтала о спортивной или цирковой карьере. В марте она участвовала в отборочном этапе национального чемпионата по воздушной атлетике и пилонному спорту и тогда заболела. У нее имелись признаки простуды с температурой, которая не проходила.

После обследования у педиатра, девочку отправили 6 апреля в детское отделение онкологии и гематологии Новосибирской областной больницы, где ей поставили диагноз "острый лимфобластный лейкоз".

Сейчас гимнастке требуется химиотерапия, которую еще не начали делать из-за высокой температуры, а также дополнительная диагностика в московском НМИЦ детской онкологии и гематологии им. Рогачева, которая обойдется в 50 тысяч рублей, пишет «КП-Новосибирск».

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#Дети#Спорт#Больница#Общество#Город#Новосибирск#Эмилия Губарева
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