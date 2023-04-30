В Новосибирске гимнастка попала в реанимацию с раком крови после соревнований

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
14-летняя гимнастка из Новосибирска после соревнований была госпитализирована в реанимационное отделение с опасной формой рака крови.
Юная спортсменка почти никогда не болела, занималась спортом с детства и мечтала о спортивной или цирковой карьере. В марте она участвовала в отборочном этапе национального чемпионата по воздушной атлетике и пилонному спорту и тогда заболела. У нее имелись признаки простуды с температурой, которая не проходила.
После обследования у педиатра, девочку отправили 6 апреля в детское отделение онкологии и гематологии Новосибирской областной больницы, где ей поставили диагноз "острый лимфобластный лейкоз".
Сейчас гимнастке требуется химиотерапия, которую еще не начали делать из-за высокой температуры, а также дополнительная диагностика в московском НМИЦ детской онкологии и гематологии им. Рогачева, которая обойдется в 50 тысяч рублей, пишет «КП-Новосибирск».