В Новосибирске гимнастка попала в реанимацию с раком крови после соревнований

Юная спортсменка почти никогда не болела, занималась спортом с детства и мечтала о спортивной или цирковой карьере. В марте она участвовала в отборочном этапе национального чемпионата по воздушной атлетике и пилонному спорту и тогда заболела. У нее имелись признаки простуды с температурой, которая не проходила.