Особую роль играют паззлы и головоломки, так как они помогают развить зрительную память. Для тренировки памяти можно вспомнить и проанализировать все то, что вы делали в течение двух-трех часов. Важно и формировать в голове постоянные ассоциации (первые цифры номера похожи на дату рождения, слово в иностранном языке чем-то похоже на русскоязычное). В этом плане когнитивные способности резко улучшат изучение иностранных языков и переводы с них.