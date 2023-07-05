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Как новосибирцам сохранить память? Диету и тренировки рекомендуют врачи

5 июля 2023, 08:18
Фото: 1MI
Чтение прекрасно тренирует память

В Новосибирске врачи рассказали, как улучшить память и избежать склероза

Со временем человеческая память имеет свойство ухудшаться. Как сохранить ясную память до старости и постоянно тренировать ее, рассказали эксперты.

Больше овощей и зелени с оливковым маслом

На ухудшение памяти влияет множество факторов. Но в первую очередь важно следить за мозговым кровообращением и заниматься профилактикой атеросклероза.

«При церебральном атеросклерозе и атеросклерозе брахиоцефальных артерий на стенках сосудов образуются холестериновые бляшки, просвет сосудов сужается, из-за чего кровоснабжение головного мозга ухудшается», — цитирует «НГС Новосибирск» врача-невролога лаборатории «Гемотест» Екатерину Демьяновскую.
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Для профилактики атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний важно отказаться от вредных привычек и заниматься физкультурой. Рекомендуется соблюдать средиземноморскую диету с большим количеством овощей, зелени, диетического мяса и рыбы, а также оливкового масла. В любом случае, следует уменьшить количество животных жиров в рационе.

Стоит обратить внимание на свое здоровье и гипертоникам. Нужно постоянно проверять уровень артериального давления, содержание холестерина и сахара в крови и следить за весом.

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Забудьте про «волшебную» таблетку

Многие — особенно студенты в разгар сессии — уповают на ноотропы и иные «чудо» -таблетки, которые волшебным образом улучшат память и разгонят мозг до скоростей ЭВМ. Но врачи заявляют, что это миф.

«Можно выпить всю таблицу Менделеева, но магических таблеток нет. Нооторопы могут улучшить, но не восстановить память. Над этим надо трудиться», — заявляет врач-невролог сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Светлана Попеляева.

Тем не менее, витамины могут помочь. Если у вас ухудшилась память, стоит провериться у врача на дефицит в организме витаминов группы В, а также йода и железа. Если дефицит подтвердится, стоит увеличить в рационе количество соответствующих продуктов. Поможет и умеренное потребление кофеина

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Книги, паззлы, изучение языков

Чтобы развить память и избежать старческой деменции, нужно постоянно тренировать память. В этом поможет чтение книг, разгадывание кроссвордов и судоку, собирание паззлов. Стоит заучивать на память любимые стихи и отрывки из прозы и запоминать мелочи (пройти по незнакомому маршруту без навигатора, отправиться в магазин без навигатора).

Особую роль играют паззлы и головоломки, так как они помогают развить зрительную память. Для тренировки памяти можно вспомнить и проанализировать все то, что вы делали в течение двух-трех часов. Важно и формировать в голове постоянные ассоциации (первые цифры номера похожи на дату рождения, слово в иностранном языке чем-то похоже на русскоязычное). В этом плане когнитивные способности резко улучшат изучение иностранных языков и переводы с них.

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#Новосибирск#Здоровье#Александр Ляхов#Медицина#Медики#Память
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