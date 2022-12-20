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Ликвидация свалок в Пашино и Барабинске начнется в 2023 году

Сегодня, 07:25
Фото: Телеграм-канал "Минприроды НСО"
Свалка под Новосибирском

В Новосибирской области ликвидируют две несанкционированные свалки

Новосибирская область заключила контракты на выполнение работ по ликвидации свалок в Пашино и Барабинске.

Минприроды правительства Новосибирской области сообщило сегодня, что в рамках национального проекта «Экология» запланирована ликвидация двух несанкционированных свалок, которые появились в Барабинске и  в жилом районе Пашино, который находится в городской черте Новосибирска.

Проектно-сметная документация  уже разработана, финансирование ликвидационного проекта   будет осуществляться в том числе из средств федерального бюджета.

Также министерство сообщает в своем телеграм-канале, что власти уже заключили муниципальные контракты на выполнение данных работ.

Работы по рекультивации свалок начнутся нынешней весной и завершатся в конце 2024 года.

Ранее сообщалось, что река Нарниста, протекающая в Дзержинском районе Новосибирска, стала оранжевого цвета.

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#Экология#Новосибирск#Новосибирская область#Свалка#Рекультивация#Финансирование
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