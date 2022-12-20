Ликвидация свалок в Пашино и Барабинске начнется в 2023 году

Минприроды правительства Новосибирской области сообщило сегодня, что в рамках национального проекта «Экология» запланирована ликвидация двух несанкционированных свалок, которые появились в Барабинске и в жилом районе Пашино, который находится в городской черте Новосибирска.
Проектно-сметная документация уже разработана, финансирование ликвидационного проекта будет осуществляться в том числе из средств федерального бюджета.
Также министерство сообщает в своем телеграм-канале, что власти уже заключили муниципальные контракты на выполнение данных работ.
Работы по рекультивации свалок начнутся нынешней весной и завершатся в конце 2024 года.
Ранее сообщалось, что река Нарниста, протекающая в Дзержинском районе Новосибирска, стала оранжевого цвета.