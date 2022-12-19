Жители пригородного района Новосибирска обращают внимание, что региональное правительство отказывается от диалога с людьми и напоминают, что еще в 2018 году губернатор Андрей Травников обещал не размещать мусорный полигон в районе села Плотниково. Поскольку глава региона свое слово не сдержал, теперь люди просят вмешаться прокуратуру и запретить размещение полигона твёрдых коммунальных отходов на участке с кадастровым 54:19:133701:1934. Кроме того, от надзорного органа требуют отменить распоряжение о переводе этого участка из статуса земель сельхозназначения в статус, позволяющий разместить там мусорный полигон.