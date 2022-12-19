atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

2800 новосибирцев потребовали от прокуратуры запретить стройку мусорного полигона

Сегодня, 03:23
Фото: 1MI
Губернатор Травников обещал защитить людей, но слово свое не сдержал

В Новосибирске тысячи людей обратились в прокуратуру за защитой от мусорного полигона

В прокуратуру Новосибирской области направлено обращение от имени жителей Раздольненского и Плотниковского сельсоветов. Люди просят защитить их право на благоприятную окружающую среду и запретить строительство мусорного полигона

Депутат Плотниковского сельсовета Дмитрий Титов направил в прокуратуру Новосибирской области обращение по результатам резолюции, принятой на сходе жителей Новосибирского района. Под резолюцией стоят подписи более 2800 человек.

"Выражаем протест против действий властей, которые приведут к ухудшению нашей жизни. Мы против нарушения нашего конституционного права на благоприятную окружающую среду. Мы не хотим дышать отравленным воздухом, мы не хотим пить отравленную воду, мы хотим сохранить природу этого места, леса, реки, птиц и животных. Мы хотим, чтобы здесь жили наши дети, наше будущее", - говорится в резолюции.
Бастрыкин проверит законность строительства мусорных полигонов под Новосибирском
Узнать подробнее

Жители пригородного района Новосибирска обращают внимание, что региональное правительство отказывается от диалога с людьми и напоминают, что еще в 2018 году губернатор Андрей Травников обещал не размещать мусорный полигон в районе села Плотниково. Поскольку глава региона свое слово не сдержал, теперь люди просят вмешаться прокуратуру и запретить размещение полигона твёрдых коммунальных отходов на участке с кадастровым 54:19:133701:1934. Кроме того, от надзорного органа требуют отменить распоряжение о переводе этого участка из статуса земель сельхозназначения в статус, позволяющий разместить там мусорный полигон.

Минус один: в Новосибирске сократили число возможных участников "мусорной концессии"
Узнать подробнее

Как сообщил депутат Дмитрий Титов, к обращению в прокуратуру приложены документы, предоставленные юристами-экспертами в области кадастровых вопросов. Кроме того, по словам Титова, продолжается юридическая работа по другим направлениям, связанным с отстаиванием интересов жителей, чьи дома попадают в зону непосредственной близости к территории планируемого полигона для захоронения отходов.

Проект концессионного соглашения по строительству мусорных полигонов с мусоросортировочными комплексами предусматривает, что так называемый Правобережный полигон появится в треугольнике, ограниченном селами Жеребцово, Гусиный Брод и Плотниково. Он займет площадь более 270 гектаров. Еще один полигон, Левобережный, собираются построить около села Верх-Тула.

Какие СНТ и села попадают в опасную зону мусорного полигона около Раздольного - карта
Узнать подробнее

Правительству Новосибирской области предложены альтернативные варианты размещения свалок с мусороперерабатывающими комплексами, однако чиновники на открытое письмо активистов не реагируют. Жители Новосибирского района, в свою очередь, намерены отстаивать право на качественную жизнь в судебном порядке.

Читайте также:
"Соляной король" России покушается на мусор в Новосибирске, а "ВИС" – в ОренбургеПравительство Новосибирской области в суде ответит за "мусорную концессию"На 50 км от жилья требуют отодвинуть новые мусорные полигоны в Новосибирской области
#Экология#Мусорная концессия 2022#Новосибирская область#Полигон#Мусор#Прокуратура нсо
Подпишитесь
Раскрыты самые необычные пункты в райдерах звёзд из Новосибирска
Вчера, 05:38
Массовые аресты полицейских произошли в Новосибирске
Сегодня, 01:51
В Новосибирске предлагают создать площадь Победы на улице Ленина
17 декабря 03:17
Самая дорогая квартира на Красном проспекте в Новосибирске стоит 26 млн рублей
Вчера, 05:15
Макавчик возглавила инспекцию по охране культурного наследия НСО: что о ней известно
Сегодня, 04:45
Лучшие фото "Полярного экспресса" в Новосибирске за 2500 рублей - в декабре 2022
Вчера, 09:15