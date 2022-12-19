Депутат Плотниковского сельсовета Дмитрий Титов направил в прокуратуру Новосибирской области обращение по результатам резолюции, принятой на сходе жителей Новосибирского района. Под резолюцией стоят подписи более 2800 человек.
"Выражаем протест против действий властей, которые приведут к ухудшению нашей жизни. Мы против нарушения нашего конституционного права на благоприятную окружающую среду. Мы не хотим дышать отравленным воздухом, мы не хотим пить отравленную воду, мы хотим сохранить природу этого места, леса, реки, птиц и животных. Мы хотим, чтобы здесь жили наши дети, наше будущее", - говорится в резолюции.
Жители пригородного района Новосибирска обращают внимание, что региональное правительство отказывается от диалога с людьми и напоминают, что еще в 2018 году губернатор Андрей Травников обещал не размещать мусорный полигон в районе села Плотниково. Поскольку глава региона свое слово не сдержал, теперь люди просят вмешаться прокуратуру и запретить размещение полигона твёрдых коммунальных отходов на участке с кадастровым 54:19:133701:1934. Кроме того, от надзорного органа требуют отменить распоряжение о переводе этого участка из статуса земель сельхозназначения в статус, позволяющий разместить там мусорный полигон.
Как сообщил депутат Дмитрий Титов, к обращению в прокуратуру приложены документы, предоставленные юристами-экспертами в области кадастровых вопросов. Кроме того, по словам Титова, продолжается юридическая работа по другим направлениям, связанным с отстаиванием интересов жителей, чьи дома попадают в зону непосредственной близости к территории планируемого полигона для захоронения отходов.
Проект концессионного соглашения по строительству мусорных полигонов с мусоросортировочными комплексами предусматривает, что так называемый Правобережный полигон появится в треугольнике, ограниченном селами Жеребцово, Гусиный Брод и Плотниково. Он займет площадь более 270 гектаров. Еще один полигон, Левобережный, собираются построить около села Верх-Тула.
Правительству Новосибирской области предложены альтернативные варианты размещения свалок с мусороперерабатывающими комплексами, однако чиновники на открытое письмо активистов не реагируют. Жители Новосибирского района, в свою очередь, намерены отстаивать право на качественную жизнь в судебном порядке.