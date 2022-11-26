В суд Новосибирского района поступило исковое заявление от Новосибирской региональной общественной организации по охране окружающей среды "Сибирское экологическое содружество" (копия есть в распоряжении редакции) с требованием запретить правительству Новосибирской области осуществлять проектирование, размещение и строительство полигона для складирования твердых бытовых отходов на земельном участке с кадастровым номером 54:19:133701:1934. Иными словами речь идет об участке размеров около 270 гектаров, где в рамках так называемой "мусорной концессии" планируется строительство Правобережного полигона для захоронения отходов.
"Исковое заявление подано в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, поскольку предполагаемое строительство полигона нарушит права, свободы и законные интересы граждан на благоприятную окружающую среду", - говорится в иске, единственным ответчиком по которому выступает региональное правительство.
В качестве обоснования исковых требований приводятся результаты исследования ученых института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН. Они установили, что структура почв в предполагаемом районе строительства такова, что воды с полигона легко попадут в водоносный слой, и колодцы в соседних селах будут отравлены. Кроме того, из-за расположения полигона на возвышенности, поверхностные стоки будут попадать в реки Ярская и Боровая, которые впадают в Иню. После чего загрязненная вода попадет непосредственно в Обь. "Реализация проекта может привести к непоправимым экологическим последствиям и ухудшению здоровья людей", - говорится в материалах исследования. Однако чиновники выводы ученых проигнорировали.
Деньги на юридическое представительство в суде собрали жители Плотниковского и Раздольненского сельсоветов.
"Это только начало, только на этом иске мы не остановимся. Готовятся иски и по другим направлениям", - сообщил редакции один из участников инициативной группы Александр Старостин.
Первый проект так называемой "мусорной концессии" разработан в 2016 году, соглашение о строительстве двух полигонов было подписано между региональным правительством и группой "ВИС". Эти планы вызвали волну уличных акций протеста жителей сел и деревень, вблизи которых планировалось размещение гигантской свалки. В результате в конце 2017 новый губернатор Андрей Травников заявил, что концессия будет расторгнута в ближайшее время.
Однако соглашение было разорвано только в мае 2022 года. И буквально тут же было объявлено о планах приступить к подготовке новой концессии. Ее параметры вызвали критику экспертов, которые говорят, что новый вариант еще хуже, чем предыдущий. Что же касается мест захоронения отходов, то они остались практически неизменными: недалеко от села Раздольное и поселка Верх-Тула.
Жители этих населенных пунктов продолжают борьбу за перенос планируемых полигонов в другие места, на большее расстояние от жилья. Правительству Новосибирской области предложены альтернативные варианты размещения свалок с мусороперерабатывающими комплексами, однако чиновники на открытое письмо активистов не реагируют.