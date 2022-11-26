В качестве обоснования исковых требований приводятся результаты исследования ученых института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН. Они установили, что структура почв в предполагаемом районе строительства такова, что воды с полигона легко попадут в водоносный слой, и колодцы в соседних селах будут отравлены. Кроме того, из-за расположения полигона на возвышенности, поверхностные стоки будут попадать в реки Ярская и Боровая, которые впадают в Иню. После чего загрязненная вода попадет непосредственно в Обь. "Реализация проекта может привести к непоправимым экологическим последствиям и ухудшению здоровья людей", - говорится в материалах исследования. Однако чиновники выводы ученых проигнорировали.