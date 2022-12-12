Две компании будут претендовать на право строительства полигонов для захоронения мусора Новосибирской области. Это МУП "Спецавтохозяйство" из Новосибирска и ООО "Орбита" из Оренбурга, за которым стоит глава крупнейшей компании по добыче соли в России Сергей Черный. Заявка АО "Новосибирский картонно-бумажный комбинат" (КБК), единоличным владельцем которой является Игорь Диденко, муж вице-спикера Законодательного собрания Новосибирской области Ирины Диденко, отвергнута.
Как сообщил редакции член конкурсной комиссии, депутат регионального Заксобрания Вадим Агеенко, в ходе заседания было принято решение, что у КБК нет опыта работы в направлении утилизации и переработки мусора, этим и был мотивирован отказ.
В ходе второго этапа конкурса, который продлится с 9 января по 3 апреля, претенденты будут представлять свои конкретные предложения по организации работы планируемых Правобережного и Левобережного мусорных полигонов.
"Четыре критерия там всего, цены там нет, цены на этом этапе мы не трогаем", - подчеркнул Агеенко.
Проект концессионного соглашения по строительству мусорных полигонов с мусоросортировочными комплексами предусматривает, что так называемый Правобережный полигон появится в треугольнике, ограниченном селами Жеребцово, Гусиный Брод и Плотниково. Он займет площадь более 270 гектаров. Еще один полигон, Левобережный, собираются построить около села Верх-Тула.
Жители этих населенных пунктов продолжают борьбу за перенос планируемых полигонов в другие места, на большее расстояние от жилья. Правительству Новосибирской области предложены альтернативные варианты размещения свалок с мусороперерабатывающими комплексами, однако чиновники на открытое письмо активистов не реагируют. Жители Новосибирского района, в свою очередь, намерены отстаивать право на качественную жизнь в судебном порядке.