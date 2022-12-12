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Минус один: в Новосибирске сократили число возможных участников "мусорной концессии"

Сегодня, 11:14
Фото: 1MI
Компании из Новосибирска и Оренбурга допущены до второго этапа конкурса

Две компании будут бороться за право утилизировать мусор в Новосибирской области

Конкурсная комиссия определила претендентов на строительство новых мусорных полигонов в Новосибирской области. За право заключить концессионное соглашение будут бороться два претендента, один до конкурса не допущен

Две компании будут претендовать на право строительства полигонов для захоронения мусора Новосибирской области. Это МУП "Спецавтохозяйство" из Новосибирска и ООО "Орбита" из Оренбурга, за которым стоит глава крупнейшей компании по добыче соли в России Сергей Черный. Заявка АО "Новосибирский картонно-бумажный комбинат" (КБК), единоличным владельцем которой является Игорь Диденко, муж вице-спикера Законодательного собрания Новосибирской области Ирины Диденко, отвергнута.

Как сообщил редакции член конкурсной комиссии, депутат регионального Заксобрания Вадим Агеенко, в ходе заседания было принято решение, что у КБК нет опыта работы в направлении утилизации и переработки мусора, этим и был мотивирован отказ.

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В ходе второго этапа конкурса, который продлится с 9 января по 3 апреля, претенденты будут представлять свои конкретные предложения по организации работы планируемых Правобережного и Левобережного мусорных полигонов.

"Четыре критерия там всего, цены там нет, цены на этом этапе мы не трогаем", - подчеркнул Агеенко.

Проект концессионного соглашения по строительству мусорных полигонов с мусоросортировочными комплексами предусматривает, что так называемый Правобережный полигон появится в треугольнике, ограниченном селами Жеребцово, Гусиный Брод и Плотниково. Он займет площадь более 270 гектаров. Еще один полигон, Левобережный, собираются построить около села Верх-Тула.

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Жители этих населенных пунктов продолжают борьбу за перенос планируемых полигонов в другие места, на большее расстояние от жилья. Правительству Новосибирской области предложены альтернативные варианты размещения свалок с мусороперерабатывающими комплексами, однако чиновники на открытое письмо активистов не реагируют. Жители Новосибирского района, в свою очередь, намерены отстаивать право на качественную жизнь в судебном порядке.

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