В ходе личной встречи активиста из Верх-Тулы Виталия Гуненко и прокурора Новосибирской области Александра Бучмана последний пообещал создать совместную с региональным правительством комиссию для изучения предложенных альтернативных участков для размещения новых мусорных полигонов.
Как сообщил редакции Виталий Гуненко, областной прокурор сообщил, что якобы не знал об открытом письме губернатору Андрею Травникову, в котором жители Новосибирского района предложили несколько земельных участков для строительства мест захоронения мусора, которые, в отличие от предлагаемых региональным правительством, не будут находиться в непосредственной близости от жилья.
"Ему пришлось при мне дать распоряжение своему старшему помощнику создать совместно с правительством группу и досконально рассмотреть и просчитать альтернативные участки. Мое требование, что бы кто-то из нас вошли в эту группу, отмел категорично. Сказал, что проработаем и подробно ответим, почему ваши участки не подходят или наоборот, подходят. Цитата слово в слово", - говорит Виталий Гуненко.
На предложение активиста приостановить работу по выбору концессионера, до того момента когда будут проработаны все участки, прокурор заявил, что об этом не может быть речи, добавил Гуненко. По его словам, прокурор обосновал свою позицию тем, что "скоро в городе будет кошмар с мусором".
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от региональных коллег объяснить отказ в возбуждении уголовного дела из-за планов правительства Новосибирской области построить крупный мусорный полигон в непосредственной близости от жилых домов в Новосибирском районе.
По словам вице-губернатора Сергея Семки, других мест для размещения полигонов, которые планируют построить в рамках концессионного соглашения, в области нет, и он предложил недовольным самостоятельно поискать такие участки. В ответ на эти слова жители вместе с экспертами провели анализ и предложили чиновникам несколько альтернативных вариантов, которые наносят минимальный вред экологии. Публичного ответа так и не последовало.
Проект концессионного соглашения по строительству мусорных полигонов с мусоросортировочными комплексами предусматривает, что так называемый Правобережный полигон появится в треугольнике, ограниченном селами Жеребцово, Гусиный Брод и Плотниково. Он займет площадь более 270 гектаров. Еще один полигон, Левобережный, собираются построить около села Верх-Тула.
Обеспокоенные таким соседством люди уже проводили протестные акции и создали электронную петицию к президенту Путину с просьбой вмешаться в планы правительства Новосибирской области.