На предложение активиста приостановить работу по выбору концессионера, до того момента когда будут проработаны все участки, прокурор заявил, что об этом не может быть речи, добавил Гуненко. По его словам, прокурор обосновал свою позицию тем, что "скоро в городе будет кошмар с мусором".