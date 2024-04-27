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Наплевавшего на необходимость уборки мусора бизнесмена накажут в Новосибирске

Наплевавшего на необходимость уборки мусора бизнесмена накажут в Новосибирске

27 апреля 2024, 06:00
Фото: Прокуратура Новосибирской области
Жители микрорайона Снегири пожаловались на это в соцсетях, свалку пришлось убирать коммунальщикам, следует из сообщения областной прокуратуры.

В Новосибирске убрали мусор от снесенного владельцем торгового павильона, образовавшаяся свалка обеспокоила жителей микрорайона Снегири. Жалобу на беспорядок они опубликовали в социальных сетях.

Новосибирцы сообщили, что павильон разобрали еще в начале марта. Его хозяин оперативно вывез все металлические конструкции — видимо, для сдачи в пункт приема металла. Остальной же строительный мусор остался лежать в непосредственной близости от дома № 2/1 на Рассветной улице.

После жалобы в Калининскую администрацию от чиновников пришел ответ с указанием размытых сроков уборки. Неудовлетворенные жители обратились в прокуратуру.

В итоге надзорный орган отправил представление руководителю муниципального коммунального учреждения «Калининский», сотрудники которого и вывезли мусор. В отношении оставившего после себя свалку предпринимателя возбуждено административное дело. Ему придется возместить понесенные коммунальщиками расходы, рассказали в пресс-службе надзорного органа.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Мусор#Прокуратура#Свалка#Комунальщики#Снегири
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