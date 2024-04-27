Наплевавшего на необходимость уборки мусора бизнесмена накажут в Новосибирске

Новосибирцы сообщили, что павильон разобрали еще в начале марта. Его хозяин оперативно вывез все металлические конструкции — видимо, для сдачи в пункт приема металла. Остальной же строительный мусор остался лежать в непосредственной близости от дома № 2/1 на Рассветной улице.