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Снегири

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Октябрь
Нашествие ворон ожидается в Новосибирске в ближайшие дни
В середине октября в Новосибирске ожидается массовый прилет ворон, среди которых будет и необычная гибридная разновидность — «чумазые», рассказл орнитолог Алексей Яновский.
14 октября, 00:49
Апрель
Наплевавшего на необходимость уборки мусора бизнесмена накажут в Новосибирске
Жители микрорайона Снегири пожаловались на это в соцсетях, свалку пришлось убирать коммунальщикам, следует из сообщения областной прокуратуры.
27 апреля, 06:00
Февраль
Необычную птицу заметили в Новосибирске. Рассматриваем редкого гостя
Птицы этого подвида нехарактерны для Новосибирской области. Они обитают в лесной и гористой местности, восточнее региона и в Республике Алтай.
26 февраля, 10:52
Трамвайные пути могут продлить до «Снегирей» и «Родников» в Новосибирске
Олег Клемешов, и. о. мэра Новосибирска, представил план по продлению трамвайных путей до жилмассивов «Снегири» и «Родники».
9 февраля, 08:50

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