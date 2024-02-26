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Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:55

Updated Сегодня, 10:55

Серый снегирь немного мельче своего распространенного собрата

Необычную птицу заметили в Новосибирске. Рассматриваем редкого гостя

26 февраля 2024, 10:52
Фото: телеграм-канал «Птичка на проводе»
Серый снегирь немного мельче своего распространенного собрата
Птицы этого подвида нехарактерны для Новосибирской области. Они обитают в лесной и гористой местности, восточнее региона и в Республике Алтай.

В Новосибирском Академгородке заметили необычную для этих мест птицу — серого снегиря. Фото необычного пернатого опубликовала в своем телеграм-канале старший преподаватель гуманитарного института НГУ Людмила Буднева.

«К нам прилетели серые снегири. Это подвид снегирей обыкновенных, которые обитают восточнее нашей области и на Алтае, только изредка навещая нас», — рассказала Людмила Буднева.

Орнитолог-любитель уточнила, что это самец, поскольку он крупнее женских особей. Самок из-за их размеров рассмотреть сложнее.

Фото: zoo-ekzo.com

Несмотря на неяркий окрас, эти птицы становятся объектом нелегального отлова. На одном из сайтов, обнаруженном корреспондентом, всем желающим предлагают приобрести серого снегиря за 1-2 тысячи рублей.

Справка

Серый снегирь — подвид обыкновенного снегиря. В отличие от привычного снегиря у самцов нет красного цвета в оперении. Населяет таежные леса от центральной Сибири до Дальнего Востока.

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#Общество#Новосибирск#Птицы#Орнитолог#Алёна Рогонова#Снегири
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