Необычную птицу заметили в Новосибирске. Рассматриваем редкого гостя

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
В Новосибирском Академгородке заметили необычную для этих мест птицу — серого снегиря. Фото необычного пернатого опубликовала в своем телеграм-канале старший преподаватель гуманитарного института НГУ Людмила Буднева.
«К нам прилетели серые снегири. Это подвид снегирей обыкновенных, которые обитают восточнее нашей области и на Алтае, только изредка навещая нас», — рассказала Людмила Буднева.
Орнитолог-любитель уточнила, что это самец, поскольку он крупнее женских особей. Самок из-за их размеров рассмотреть сложнее.
Несмотря на неяркий окрас, эти птицы становятся объектом нелегального отлова. На одном из сайтов, обнаруженном корреспондентом, всем желающим предлагают приобрести серого снегиря за 1-2 тысячи рублей.
Справка
Серый снегирь — подвид обыкновенного снегиря. В отличие от привычного снегиря у самцов нет красного цвета в оперении. Населяет таежные леса от центральной Сибири до Дальнего Востока.