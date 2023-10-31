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Птицы пьянеют

Больше 100 «пьяных» птиц сбились с курса и прилетели в Новосибирск

31 октября 2023, 06:29
Фото: Midjourney
Птицы пьянеют
Свиристели в Новосибирске впадают, как будто, в алкогольное опьянение от поедания рябины: они не могут правильно ориентироваться в полёте и врезаться в окна.

В Новосибирск прилетело более 100 свиристелей, у которые есть признаки опьянения. Орнитолог Алексей Яновский рассказал, что наблюдал пернатых в районе Академгородка. В это время года в регионе много рябины, которую птицы активно поедают.

Согласно словам специалиста, свиристели предпочитают ягоду прошлого года, которая уже перебродила. После того, как птицы поедят такую ягоду, они начинают испытывать легкое опьянение и теряют ориентацию во время полета, врезаясь в окна.

Чтобы помочь «пьяным» свиристелям, орнитолог советует жителям города собрать упавших птиц в коробку и доставить их в теплое место. Благодаря этому, птицы могут быстро выйти из опьянения всего за несколько часов.

«В прежние годы почти всегда свиристели появлялись в Новосибирске в октябре, либо ненадолго задерживаясь на пути от мест гнездования, т. е. из северной тайги и лесотундры, либо в массе оставаясь в Новосибирске на всю зиму. В апреле, как правило, наблюдался пролет хохлатых птиц на север через Новосибирск, но в две предыдущие зимы их расписание перелетов почему-то значительно отклонилось от обычного», — пишет VN ru.
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