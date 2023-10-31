Больше 100 «пьяных» птиц сбились с курса и прилетели в Новосибирск

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
В Новосибирск прилетело более 100 свиристелей, у которые есть признаки опьянения. Орнитолог Алексей Яновский рассказал, что наблюдал пернатых в районе Академгородка. В это время года в регионе много рябины, которую птицы активно поедают.
Согласно словам специалиста, свиристели предпочитают ягоду прошлого года, которая уже перебродила. После того, как птицы поедят такую ягоду, они начинают испытывать легкое опьянение и теряют ориентацию во время полета, врезаясь в окна.
Чтобы помочь «пьяным» свиристелям, орнитолог советует жителям города собрать упавших птиц в коробку и доставить их в теплое место. Благодаря этому, птицы могут быстро выйти из опьянения всего за несколько часов.
«В прежние годы почти всегда свиристели появлялись в Новосибирске в октябре, либо ненадолго задерживаясь на пути от мест гнездования, т. е. из северной тайги и лесотундры, либо в массе оставаясь в Новосибирске на всю зиму. В апреле, как правило, наблюдался пролет хохлатых птиц на север через Новосибирск, но в две предыдущие зимы их расписание перелетов почему-то значительно отклонилось от обычного», — пишет VN ru.