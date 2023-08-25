Начался сезон миграции птиц в Новосибирской области — куда полетят дикие утки и чайки

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В Новосибирской области начался сезон перелета птиц. Сначала в теплые страны отправляются стрижи, это самые первые мигранты. Об этом информировал биолог Алексей Яновский в беседе с НГС.
— В последний раз мы видели стрижей 5 августа. С этой даты можно считать, что началась миграция птиц. Еще одни яркие представители нашего региона — коршуны — готовятся к перелету. Они уже собираются в стаи и отправятся в Индию. Их миграция продлится до конца сентября, — пояснил биолог.
Также к перелету готовятся чайки, кулики и дикие утки. По словам Алексея Яновского, миграция птиц будет продолжаться до октября. Грачи последними отправятся на юг.