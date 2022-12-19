atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Новосибирский орнитолог Шнайдер сфотографировала редкую птицу в Турции

Сегодня, 03:08
Фото: Википедия
Орнитолог из Новосибирска сфотографировала краснокрылого стенолаза
Орнитолог из Новосибирска Елена Шнайдер сфотографировала краснокрылого стенолаза. Эта птица внесена во многие республиканские Красные книги, написала она в своем Telegram-канале.

Этот редкий вид воробьиных птиц повстречался специалисту в Турции. У стенолаза красное оперенье в районе крыльев и серенькая грудка.

По словам Шнайдер, эта птичка умеет ходить, балансируя, по вертикальным поверхностям и скалам – отсюда она и получила название стенолаз. Орнитолог мечтала увидеть её целых 10 лет.

Встреча произошла в Турции. Точнее, в древнем некрополе деревни Дара.

Напомним, в декабре в Новосибирск прилетели первые снегири. По словам орнитолога Яновского, эти пташки - эндемики Сибири.

Сибирские попугаи: розовые, добрые и склонные к ожирению птицы прилетели в НСО
Узнать подробнее
#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Птицы#Животные
Подпишитесь
Раскрыты самые необычные пункты в райдерах звёзд из Новосибирска
Вчера, 05:38
Массовые аресты полицейских произошли в Новосибирске
Сегодня, 01:51
В Новосибирске предлагают создать площадь Победы на улице Ленина
17 декабря 03:17
Самая дорогая квартира на Красном проспекте в Новосибирске стоит 26 млн рублей
Вчера, 05:15
Макавчик возглавила инспекцию по охране культурного наследия НСО: что о ней известно
Сегодня, 04:45
Лучшие фото "Полярного экспресса" в Новосибирске за 2500 рублей - в декабре 2022
Вчера, 09:15