Новосибирский орнитолог Шнайдер сфотографировала редкую птицу в Турции

Этот редкий вид воробьиных птиц повстречался специалисту в Турции. У стенолаза красное оперенье в районе крыльев и серенькая грудка.
По словам Шнайдер, эта птичка умеет ходить, балансируя, по вертикальным поверхностям и скалам – отсюда она и получила название стенолаз. Орнитолог мечтала увидеть её целых 10 лет.
Встреча произошла в Турции. Точнее, в древнем некрополе деревни Дара.
Напомним, в декабре в Новосибирск прилетели первые снегири. По словам орнитолога Яновского, эти пташки - эндемики Сибири.